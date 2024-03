México: arquero argentino fue insultado con cantos homofóbicos desde una tribuna de mujeres

Insólita situación vivió el arquero argentino Nahuel Guzmán , que ataja en México . En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la liga de aquel país se impulsó la iniciativa para que haya tribunas exclusivamente habitadas por mujeres. Sin embargo, el efecto no fue el deseado en todas las canchas y hubo cantos discriminatorios para con el futbolista surgido en Newell's.

“¡Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, que ese no es un portero, es una p... de cabaret!”, cantaron las hinchas que se encontraban detrás del arco defendido por el "1" de Tigres, en la previa al partido contra América, correspondiente a la fecha 11 de la Liga MX, disputada en la madrugada del domingo, hora de argentina.

Ese canto de cancha, que es bastante agresivo y con tintes discriminatorios, tiene décadas en el fútbol de habla hispana como otros tantos que tienen letras machistas y misóginas. Lo particular es el contexto en el que se dio y de parte de quienes: mujeres que habían sido ubicadas en una tribuna exclusiva con el fin de combatir estos mismos comportamientos.

Ante esto, el “Patón” se acercó a los micrófonos que están detrás del arco y le expresó a un periodista: “Muy gracioso que estamos con el mensaje por la igualdad y todo el colectivo femenino haciendo un grito homofóbico. ¿No te parece un poco desacertado?”.

El cronista no supo muy bien qué responder y Guzmán, capitán de Tigres, le retrucó: "no escuchás nada, no?".

El partido fue 2 a 0 para el América, que se impuso con los goles de Javairo Dilrosun y Alejandro Zendejas en el mítico estadio Azteca.