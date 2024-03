¿Miedo? Qué dijo Demichelis de cara al sorteo de la Copa Libertadores

Qué dijo Martín Demichelis sobre el sorteo de la Copa Libertadores

En cuanto al sorteo de la Copa Libertadores, Demichelis afirmó: "No me puedo permitir elegir rivales, somos River, y aunque elija no me va a tocar eso. Que venga el que venga. Tenemos que seguir creciendo, eso es lo importante. El año pasado hicimos experiencia en mi primer año, estoy confiado de que lo podemos hacer mucho mejor".

Demichelis 2.jpg

El gol de Claudio Echeverri, su primer tanto como profesional con la camiseta de River, fue destacado por Demichelis: "En los momentos en los que está con nosotros, deseamos que sea feliz y su manera de ser feliz es entrenarse con la pelota, divirtiéndose, gracias a eso se convirtió en jugador profesional. Me alegro que haya podido convertir y más acá en el Monumental, se terminó besando la camiseta. Vino con ocho años. Valoremos el esfuerzo de un chico y de una familia que invirtió muchísimo sacrificio, llantos... Ojalá que nos ayude a tener un gran 2024".

El sorteo, que se llevará a cabo hoy a las 20:00 horas (hora de Argentina) en Luque, Paraguay, definirá los rivales de River en el máximo certamen continental.