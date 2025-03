Mientras hay rumores por Colapinto: Doohan habló tras su sanción en China

Durante la jornada del sábado, el piloto no solo tuvo una mala clasificación , sino que también protagonizó un accidente en la sprint race , lo que derivó en una penalización de 10 segundos y dos puntos en su superlicencia .

En cuanto a la clasificación a la carrera Gasly terminó en la decimosexta posición, mientras que Doohan finalizó en el decimoctavo lugar, pero fue el protagonista de un polémico choque con el brasileño de Sauber, Gabriel Bortoleto durante la sprint race.

En la última vuelta, el australiano intentó una maniobra arriesgada contra Bortoleto, pero terminó tocándolo y provocando un choque que lo dejó último en la carrera. Por este incidente, la FIA determinó que Doohan fuera penalizado con 10 segundos y además le sumó dos puntos de castigo en su superlicencia. Sin embargo, esto no alteró su resultado final, ya que había terminado último de todas formas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1903290300841463902&partner=&hide_thread=false DOOHAN Y UN TOQUE EN EL CIERRE DE LA SPRINT: LO SUFRIÓ BORTOLETO.



#ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/wO4gZSJKYS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2025

En declaraciones con los medios, el australiano explicó lo que intentó hacer en su maniobra: “Para ser sinceros, una vez que Hulkenberg me adelantó y conseguí un poco de aire, el neumático mejoró un poco, lo que me permitió volver a adelantarlo. Al final, intenté adelantar a Bortoleto”. “Lo toqué al final, así que fue culpa mía. Aprendí la lección y miramos para adelante”, comentó el piloto de Alpine.

Por su parte, Bortoleto, quien se vio perjudicado por la maniobra de Doohan, no ocultó su enojo y lanzó una crítica contundente: “Pensó que estaba corriendo la final del mundo”. Este difícil arranque de Doohan en Alpine no hace más que alimentar los rumores sobre un posible reemplazo en la escudería francesa. Desde antes del inicio de la temporada, los medios australianos ya advertían que Colapinto podría ocupar su asiento si los resultados no eran los esperados.

Con una pésima carrera en el Gran Premio de Australia -donde chocó en la primera vuelta-, una mala sprint race, una clasificación decepcionante al Gran Premio de China y una penalización, el australiano largará decimoctavo en la carrera del domingo a las 4 de la mañana (hora argentina).

¿Cómo espera su oportunidad Franco Colapinto?

Aníbal Colapinto, padre del piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto afirmó que su hijo está "bárbaro y tranquilo", a la espera de su oportunidad en la escudería francesa Alpine.

"Él está bárbaro y tranquilo. Ahora está en China trabajando con el simulador, cumpliendo con todo lo que le piden, y apoyando al equipo, que es lo que tiene que hacer", expresó.

El joven bonaerense se sumó recientemente a Alpine como piloto de reserva, luego de su paso por Williams, la escudería que le dio la oportunidad de disputar nueve carreras durante 2024, luego de haber reemplazado al estadounidense Logan Sargeant.

Franco Colapinto 2.jpg

Asimismo, Aníbal Colapinto destacó el "orgullo" que siente por su hijo, aunque evitó explayarse sobre la chance de que vuelva a correr en una competencia oficial en el corto plazo. "Siento un orgullo total, felicidad, emoción, llanto, todo junto. Como padre se mezclan todos los sentimientos. La madre y las hermanas están igual", señaló en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas. Y añadió: "era por lo que el peleaba de chico y cuando lo dejé en Italia sabía que iba a ser difícil, pero ya está ahí adentro".

No obstante, Aníbal evitó dar detalles de la actualidad de su descendiente en la escudería gala y de como el traspaso incidió en su carrera: “No voy a hablar de eso, de Fórmula 1 y del presente de Franco, no puedo”.