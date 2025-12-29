Miguel Ángel Borja llegó a un acuerdo y firmará con un club importante del exterior

El delantero colombiano ya está en el país donde reside el club con el que firmará contrato tras la novela con Boca.

Se terminó la novela. Parecía que Miguel Ángel Borja se iba a llevar las miradas del mercado de pases de verano al no cerrarle la puerta a Boca , incluso habiendo intercambiado objetivos para acercar una oferta, tras su paso por el clásico rival River, pero finalmente decidió dejar de coquetear con la azul y oro y está a un paso de firmar contrato con un gigante del exterior.

Luego de pasar unos días en su Colombia natal por la Navidad, donde se mostró entrenando con el objetivo de realizar una pretemporada que le de un buen nivel para la temporada 2026, el delantero ya llegó al país donde reside el club en el que firmará contrato este lunes, según lo planificado.

Durante la noche del domingo aterrizó en el Aeropuerto en Ciudad de México donde lo recibieron hinchas con la camiseta del Cruz Azul , club con el que firmaría un contrato por dos años con opción a uno adicional (según lo pactado, tendría contrato hasta el 31 de diciembre de 2028). Más allá de la planificación, el delantero aún debe afrontar los exámenes médicos y físicos que determinarán la efectividad del vínculo.

El delantero que sonó en el elenco de La Ribera disputó 159 partidos, donde anotó 62 goles y aportó 10 asistencias con la camiseta del millonario.

Por momentos parecía que Boca metía la bomba del mercado de pases con una negociación sorpresiva que entabló con el exdelantero de River Miguel Ángel Borja, quien había mostrado interés por vestirse con la azul y oro. Lo había dejado en claro uno de sus hermanos en diálogo con el medio ESPN tras confirmarse que no seguiría bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Todo parecía que desde las partes había predisposición para llegar a un acuerdo que los vincule contractualmente pero una diferencia en las posturas terminó haciendo que la negociación se termine y esté más cerca de llegar a Cruz Azul de México. Según trascendió el colombiano habría hecho un fuerte pedido económico que en el club no cayó bien.

El delantero habría pedido una cifra superior a los dos millones de dólares anuales lo que significa un valor más alto que los contratos que tienen los referentes Leandro Paredes y Edinson Cavani. En la dirigencia del xeneize creen que haber mencionado al club fue para conseguir una mejor oferta del elenco mexicano.