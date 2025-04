Montiel explicó porqué no pateó el penal de River en la Libertadores

A pesar de haber tenido un penal a su favor en los primeros minutos del partido, River no pudo ganar en su debut de local en la Copa Libertadores.

River no logró romper el cero frente a Barcelona de Ecuador en el estadio Monumental por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El empate 0-0 dejó gusto a poco, especialmente por la cantidad de situaciones claras que generó el equipo de Marcelo Gallardo a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, una jugada puntual se robó la atención de todos: el penal malogrado por Sebastián Driussi en el inicio del encuentro y el penal no pateado por Gonzalo Montiel.

Lo que más sorprendió no fue solo la falla desde los doce pasos, sino el ejecutante. Muchos esperaban ver a Gonzalo Montiel, histórico encargado de los penales durante su primer ciclo en River y héroe en la final del Mundial de Qatar 2022. Pero esta vez, “Cachete” dio un paso al costado. “Recién arrancaba el partido, Seba (Driussi) quería patear y se lo dejamos a él”, explicó el lateral, con absoluta naturalidad, una vez terminado el encuentro.

La decisión llamó la atención porque no es la primera vez que River desperdicia un penal en situaciones similares. Montiel ya había cedido un disparo desde los once metros a Miguel Borja en un partido ante Lanús, también sin éxito. La política del cuerpo técnico de permitir que los jugadores se organicen en el campo sin un ejecutante fijo empieza a generar cuestionamientos. ¿Debería Gallardo imponer una jerarquía clara para estas situaciones?

El técnico, por su parte, confirmó que la intención era levantar el ánimo de Driussi, quien todavía no logró convertir desde su regreso al club: “Sí, la idea era que Seba lo patee”. Una jugada pensada desde lo anímico que, lamentablemente, no tuvo el efecto esperado.

ontiel 2.jpg Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel analizó el empate de River por la Libertadore

Montiel, que recién se reincorpora tras una lesión muscular, aseguró que la razón de su ausencia en la ejecución del penal no fue física, sino parte del acuerdo entre los propios jugadores en ese momento. “Dominamos los noventa minutos, se vio la intensidad que mostramos. Hace mucho que no se nos veía dominar todo el partido, faltó el gol. Esta es la idea”, analizó el defensor en diálogo con la prensa, dejando en claro que el equipo no se reprocha el rendimiento, sino la falta de efectividad.

El planteo de River fue sólido, con un claro dominio territorial y de posesión. Sin embargo, la contundencia sigue siendo el gran debe. El equipo generó varias chances claras de gol, pero no logró traducirlas en el marcador. Barcelona, por su parte, resistió con orden y casi sin generar peligro en el área defendida por Franco Armani, se llevó un valioso punto.