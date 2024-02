Morena Beltrán reveló todos los ataques que recibió cuando se supo de su romance con Lucas Blondel

En el último mes, la reconocida periodista deportiva Morena Beltrán hizo oficial su relación con el jugador de Boca, Lucas Blondel, desatando un revuelo mediático. La pareja, que fue descubierta infraganti en una playa, no pudo dar a conocer su romance de la manera que esperaban, pero enfrentaron la situación con valentía.

La periodista reveló cómo vivió los comentarios negativos en las redes tras hacerse público su romance: "A mi me pasó un poco cuando se empezó a saber que yo salía con Lucas, que veía, y un poco envidiaba sanamente, el hecho de que los pibes se tiran la buena todo el tiempo".

More Beltrán habló del hate que recibió cuando los usuarios de redes se enteraron de su noviazgo con el futbolista Lucas Blondel pic.twitter.com/q5QpPa7dHZ

Beltrán describió reacciones positivas hacia su relación, pero resaltó las críticas de algunas mujeres: "Y las ves, no quiero decir a todas las minas porque sé que hay minas que no, pero que dicen 'Ay, sale con un jugador de fútbol', de Boca, qué interesada’, ‘Sale con él porque tiene guita’".

La separación de Morena Beltrán de su ex, Tomás Mantia

La periodista compartió su análisis personal para lidiar con estas situaciones: "Igual, al fin y al cabo, te preguntas cuánto de esto tiene que importarte, pero inevitablemente lo leés". Además, expresó su deseo de que las mujeres se apoyen mutuamente: "Me pasó eso digo: 'Boludo, ¿por qué nosotras no nos tiramos buena onda?'. Ver toda la parte positiva que tiene, o lo lindo. Me pasó que el hateo venía por ese lado".

More 1.jpg More Beltrán y Blondel

A pesar de las críticas, tanto Morena como Blondel han mostrado su amor en las redes sociales. Sin embargo, el detalle de la reciente separación de Beltrán con Tomás Mantia no pasó desapercibido: "Aparte se había filtrado bastante más tarde que yo me había separado de mi expareja que era Tomi (Mantia) y medio como que se dio todo eso así, bastante reciente”. Agradeciendo que la noticia saliera a la luz, Beltrán concluyó: "En cierto punto lo agradezco también porque sino iban a empezar a inventar que lo había cagado. Pero como mantuve en privado mi separación me hubiera gustado mantener en privado, hasta que tuviéramos ganas de contarlo".