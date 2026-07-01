Mundial 2026 EN VIVO | Inglaterra y Congo animan el primer partido del miércoles

La jornada de este miércoles del Mundial 2026 abre con un duelo entre Europa y África: Inglaterra vs. RD Congo. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan como líderes del Grupo L, con siete puntos, tras superar a Croacia por 4 a 2, empatar sin goles ante Ghana y vencer 2 a 0 a Panamá.

Del otro lado, República Democrática del Congo hace historia: es la primera vez que el combinado africano avanza a esta instancia, luego de clasificar como uno de los mejores terceros.

Este miércoles también juegan por 16avos de final de la Copa del Mundo: 17:00 | Bélgica vs. Senegal — Seattle

| Bélgica vs. Senegal — Seattle 21:00 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Santa Clara (área de San Francisco) Mundial 2026 generica FIFA (3) Lo que falta de los 16avos de final Jueves 2 16:00 | España - Austria

España - Austria 20:00 | Portugal - Croacia Viernes 3 00:00 | Suiza - Argelia

| Suiza - Argelia 15:00 | Australia - Egipto

| Australia - Egipto 19:00 | Argentina - Cabo Verde

| Argentina - Cabo Verde 22:30 | Colombia - Ghana -- Live Blog Post El minuto a minuto de Inglaterra - RD Congo Embed Embed