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en vivo minuto a minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 1 de julio de 2026 - 11:41

Mundial 2026 EN VIVO | Inglaterra y Congo animan el primer partido del miércoles

El ganador enfrentará a México en la instancia de octavos de final de la Copa del Mundo. Este miércoles también juegan Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia.

Mundial 2026 EN VIVO | Inglaterra y Congo animan el primer partido del miércoles

Mundial 2026 EN VIVO | Inglaterra y Congo animan el primer partido del miércoles

EN VIVO

La jornada de este miércoles del Mundial 2026 abre con un duelo entre Europa y África: Inglaterra vs. RD Congo. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan como líderes del Grupo L, con siete puntos, tras superar a Croacia por 4 a 2, empatar sin goles ante Ghana y vencer 2 a 0 a Panamá.

Del otro lado, República Democrática del Congo hace historia: es la primera vez que el combinado africano avanza a esta instancia, luego de clasificar como uno de los mejores terceros.

Este miércoles también juegan por 16avos de final de la Copa del Mundo:

  • 17:00 | Bélgica vs. Senegal — Seattle
  • 21:00 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Santa Clara (área de San Francisco)
Mundial 2026 generica FIFA (3)

Lo que falta de los 16avos de final

Jueves 2

  • 16:00 | España - Austria
  • 20:00 | Portugal - Croacia

Viernes 3

  • 00:00 | Suiza - Argelia
  • 15:00 | Australia - Egipto
  • 19:00 | Argentina - Cabo Verde
  • 22:30 | Colombia - Ghana

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