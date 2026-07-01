La jornada de este miércoles del Mundial 2026 abre con un duelo entre Europa y África: Inglaterra vs. RD Congo. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan como líderes del Grupo L, con siete puntos, tras superar a Croacia por 4 a 2, empatar sin goles ante Ghana y vencer 2 a 0 a Panamá.
Mundial 2026 EN VIVO | Inglaterra y Congo animan el primer partido del miércoles
El ganador enfrentará a México en la instancia de octavos de final de la Copa del Mundo. Este miércoles también juegan Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia.
Del otro lado, República Democrática del Congo hace historia: es la primera vez que el combinado africano avanza a esta instancia, luego de clasificar como uno de los mejores terceros.
Este miércoles también juegan por 16avos de final de la Copa del Mundo:
- 17:00 | Bélgica vs. Senegal — Seattle
- 21:00 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Santa Clara (área de San Francisco)
Lo que falta de los 16avos de final
Jueves 2
- 16:00 | España - Austria
- 20:00 | Portugal - Croacia
Viernes 3
- 00:00 | Suiza - Argelia
- 15:00 | Australia - Egipto
- 19:00 | Argentina - Cabo Verde
- 22:30 | Colombia - Ghana
--
Dejá tu comentario