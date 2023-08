Nahuel Molina apuntó contra Riquelme y contó por qué se fue de Boca

En diálogo con el programa de la TV Pública Llave a la Eternidad, Molina, quien mientras jugaba en Boca pasó a préstamo a Defensa y Justicia y Rosario Central, admitió su angustia por la incertidumbre por su futuro en el Xeneize: "Sabía que en Boca no iba a tener tantas posibilidades por la calidad de jugadores que había. Defensa me abrió las puertas y me dio la posibilidad de jugar. Fue angustiante porque estaba la posibilidad y a la vez no por un tema de contrato".

2QKNCKJAZ5AC3PUBQUSK6EWFCU.webp Nahuel Molina con la camiseta de Boca

"Tener que ir a entrenar con la Reserva y después que no te dejen. No saber a qué hora entrenas o si lo podés hacer. Fueron situaciones que me dolieron porque no me lo esperé", lanzó el actual futbolista de Atlético Madrid, quien de esta manera mostró su disconformidad por las decisiones de la dirigencia del Xeneize.

Molina había regresado a Boca en los primeros meses de 2020, aunque se debía definir su continuidad debido a que su contrato finalizaba en junio de ese año. Tras las negociaciones, las partes no alcanzaron un acuerdo, por lo que el defensor de 25 años se fue libre del club hacia Udinese. En el equipo de La Ribera jugó apenas nueve partidos, aunque realizó una asistencia.