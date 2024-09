"Nano" Inda, el goleador eterno de Deportivo Rincón: "Somos un equipo fuerte"

“Fue en un buen centro de Calo (Lautaro), yo entro al segundo palo y le gano al defensor, no me ve que vengo entrando y lo anticipo. Trato de intuir a dónde va la pelota y si cae, hacemos lo mejor para meterla”, contó Fernando a LMNeuquén.

El experimentado jugador de 39 años tiene dos goles en su cuenta personal en este torneo. El primero había sido en la fecha 6 en Nicanor Otamendi, en la caída 3 a 2 ante el Papero. “En Otamendi también, de un centro cruzado, bajaron la pelota, me quedó y definí rápido, pero ese fue con medio de volea”, repasó.

Además de estos dos goles en la tercera del fútbol argentino, no se olvida de aquel histórico en el Regional Amateur, también con su sello. En Río Cuarto, ante Colón de San Justo, Nano fue el que puso el empate en la final para forzar la definición desde los 12 pasos. “En Río Cuarto me tocó hacer el gol de cabeza, ahí en el momento justo, así que obviamente que es uno de los goles más lindos que he hecho”, recordó.

Inda es uno de los que tiene la voz de mando en el plantel y de los que empuja al equipo viniendo desde el banco. "Obviamente que uno siempre trata de estar preparado para cuando le toque. Me tocó jugar con Marco y últimamente con Alejandro. Uno tratando de estar siempre a la altura de los compañeros y del torneo, que sabemos que es profesional y que tenemos que estar preparados. En mi caso trato de trabajar y prepararme para cuando me toque. Es estar listo para ese momento”, afirmó.

Rincón, un equipo que está firme

Con la victoria del último fin de semana, el León alcanzó los 19 puntos en la zona y los 42 en la tabla general, marcando una gran superioridad y fortaleza durante la Reválida, en un torneo que no había comenzado de la mejor manera en el debut en la categoría. “Obviamente que el año fue bastante intenso porque logramos el ascenso, después tuvimos que adaptarnos rápidamente a la nueva categoría, nos costó un poco porque era algo nuevo”, sostuvo.

El trabajo del año dio sus frutos, el principal objetivo de mantener la categoría se cumplió y el León es uno de los más competitivos de la Reválida. “Creo que una vez que se le agarró la mano, obviamente que también con algunos cambios, favoreció para los resultados. Primero nos costó y después ya no pudimos adaptar bien, nos hicimos fuertes, de local, de visitante y ahora ya enfocado para lo que viene porque sabemos que va a ser difícil también”, mencionó.

En el cruce que arrancará recién el 29 de septiembre, Rincón enfrentará a Defensores de Villa Ramallo, equipo de la provincia de Buenos Aires que finalizó octavo en la Zona Campeonato B. "Ahora tenemos que trabajar esta semana. Ya seguramente empezaremos a meternos en ese partido, a mirar al rival. Algo obviamente sabemos, pero se va a analizar profundamente en base a cuando corran los días", comentó sobre el rival.

Este fin de semana los únicos que tendrán actividad serán los equipos que disputan las semifinales en búsqueda del primer ascenso y los que pelean por no descender, el resto tiene fecha libre. “Trataremos de que sea positivo este parate y trabajar para lo que va a ser el cruce. Todos tenemos ganas de jugarlo ya al partido, pero hay que manejar la ansiedad y ser cautos con eso. Hay que estar tranquilos y saber que nosotros el primer partido acá de local tenemos que ganar, estamos convencidos de lo que podemos llegar a hacer”, dijo con certeza.

Aún bajo la dirección técnica del bahiense Marco Gonzáles en la primera parte del año, el León demostró ser un equipo fuerte y que se paró bien en otras canchas. Con la llegada de Abaurre terminaron de afianzarse los resultados. Lo demostrado por el León la Reválida es importante para la confianza grupal, sobre todo teniendo en cuenta la fortaleza de local y los tres triunfos obtenidos de visitante. “Sabemos que ahora venimos con una levantada. En la primera parte del torneo no nos había tocado ganar de visitante, y en esta pudimos ganar varios partidos, entonces eso te da confianza para el cruce", analizó.

“Somos un equipo fuerte, va a ser difícil, pero hay que trabajar, manejar la ansiedad, estar tranquilo y llegar bien preparado a la hora del partido. Ahí es donde tenemos que demostrar lo que venimos trabajando, el grupo y el equipo que somos”, concluyó Inda.