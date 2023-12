Newell's agranda su estadio: cuántos espectadores ingresarán ahora

En el marco de los trabajos preliminares para la construcción de la nueva tribuna en el Coloso Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys tiene en mente un proyecto ambicioso que podría llevar el nombre de una leyenda del fútbol: Lionel Messi. La iniciativa surge en vísperas del amistoso entre Inter Miami y Newell's en Estados Unidos, previsto para febrero, y podría ser un homenaje al capitán de la selección argentina, nacido en Rosario y vinculado al club del Parque Independencia.

Newells 2.jpg

El presidente Astore, al ser consultado sobre la posibilidad de que Messi juegue en Newell's en el futuro, expresó: "Es una pregunta que no puedo contestar. Lógicamente que me gustaría que venga a jugar a Newell’s, como a los hinchas de todos los clubes. Hoy es una pregunta sin respuesta". Mientras se desarrollan las obras, la popular inferior del palomar no se verá afectada, permitiendo a los socios e hinchas disfrutar del estadio sin interrupciones.

La construcción de la nueva tribuna busca no solo aumentar la capacidad del estadio sino también renovar los sectores de baños e iluminación en esa zona de la cancha. Un detalle importante es que, durante el proceso, se respetará el acceso a la popular inferior del palomar.