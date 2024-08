Nicolás Otamendi estalló contra los franceses tras las provocaciones

Nicolás Otamendi no se calló nada.

En una encendida reacción tras la eliminación de la Selección Argentina Sub 23 por 1-0 ante Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, Nicolás Otamendi criticó duramente al jugador Enzo Millot por sus provocaciones al banco argentino en el final del encuentro.

“Me da mucha bronca que los jugadores pueden festejar, pueden gozar lo que uno quiera, pero a donde está la gente, los familiares y festejarles ahí a ellos.. Había uno que no se ni como se llamaba, que si tiene ganas de festejar que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí. Pero me da bronca eso, que les festejen a ellos sabiendo que hay chicos, familiares, no está bueno”, dijo el central.