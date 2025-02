Nicolás Parodi y Enzo Vallejos, las nuevas apuestas ofensivas de Cipolletti

Algo importante es que el atacante de 30 años tenía ganas de llegar al Capataz y lo eligió por sobre otras opciones. "Me habían dicho que se rumoreaba pero lo esperaba con tranquilidad. Tenía ganas de venir, no te voy a mentir. Tenía otras propuestas, pero charlando con mi mánager decidimos venir para acá", explicó.

Si bien a los delanteros se les piden goles, Parodi recalcó que lo más importante es lo colectivo. "Lo mío es tratar de sumar, de aportar al equipo, Dios quiera que sea con goles, que se nos de, al que le toque, pero lo importante es la victoria, es ganar. Queremos cambiar la cara de lo que vienen siendo estos últimos años. Pero ya sea yo o un compañero, lo que importa es aportar para el equipo", finalizó.

Vallejos, otro que cruza de vereda

A lo largo de la historia, Cipo ha tenido muchos jugadores y entrenadores que han llegado desde Deportivo Roca, uno de los rivales con los que tiene más pica en la zona. Es el caso de Vallejos, que se destacó en la Liga Confluencia y en el último Regional Amateur para el Naranja, que no pudo pasar primera fase pero que tuvo en Enzo a uno de sus pocos jugadores que dieron la cara.

"Te soy sincero, no me lo esperaba. Estaba buscando la posibilidad de salir porque me había ido muy bien en lo personal, pero no me esperaba que me llame Cipo, porque está el tabú de Roca y Cipo, pero obviamente muy agradecido a la institución. A dejar la vida porque hoy me toca defender esta camiseta, más allá del cariño por Roca, lo voy a hacer de la mejor manera", declaró Vallejos, mano a mano con LMNeuquén.

AS-Cipolletti-Entrenamiento Cipo 2025 (6).JPG

En cuanto al primer contacto con Daniel Cravero, el flamante DT, contó: "Sus palabras siempre tratando de basarse en el grupo, en el día a día, de trabajar mucho, de que cada uno se gane el lugar, eso es muy importante. Sea de experiencia o alguien joven, acá va a jugar el que demuestre".

Enzo ya había estado en Villa Mitre de Bahía Blanca hace algunos años, pero no se pudo afirmar en el Federal A y por eso regresó al Regional. Ahora tiene otra chance en la tercer categoría. "Es muy importante tener esta oportunidad de nuevo. No es fácil en el fútbol argentino bajar de categoría y volver a subir. Pero bueno, supongo que entre la edad y el rendimiento deportivo se me dio la oportunidad, así que muy contento por eso", finalizó.