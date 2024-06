"No es gracioso": Martín Demichelis, nuevamente polémico tras la derrota de River

El Millonario cayó por 2 a 0 frente a Riestra fuera de casa y no pudo alcanzar la cima de la Liga Profesional de Fútbol.

Martín Demichelis no consigue que River juegue bien fuera del Monumental.

River volvió a dejar una actuación preocupante fuera de casa en la Liga Profesional de Fútbol 2024 al caer contra Riestra por 2 a 0. De esta forma, el entrenador Martín Demichelis volvió a quedar en el ojo de la tormenta pero no le escapó a la prensa una vez finalizado el encuentro.

En una nueva declaración polémica tras la derrota del Millonario, el DT se encargó de aclarar que "no es gracioso" perder con el equipo ascendido de la B Nacional durante la última temporada. En ese sentido, dijo: "Los primeros doloridos somos nosotros. Yo como entrenador, el plantel, los hinchas y no es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra , con todo respeto que merece esta institución muy humilde y sacrificada, y que hayamos perdido los tres puntos acá".

Este traspié se suma a un conjunto de derrotas de visitante, además de la eliminación por Copa Argentina y en la última Copa de la Liga Profesional. Demichelis expresó: "Junto con la eliminación de Temperley y la eliminación de la Copa de la Liga (ante Boca) son derrotas dolorosas. No es lo que queremos ser, no nos pudimos poner en ventaja ante un equipo que se defiende bien, no lo pudimos abrir. El segundo tiempo fue bastante malo".