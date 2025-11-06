No lo perdonaron: Chiquito Romero no pudo atajar penales en la tanda y estallaron los memes en las redes

El arquero tuvo una noche para el olvido y los usuarios de X (ex Twitter) lo convirtieron en tendencia.

Sergio Romero no tuvo una noche soñada en Córdoba y le tocó ser testigo de cómo Independiente Rivadavia de Mendoza leventó la Copa Argentina luego de superar a Argentinos Juniors en la final. Durante los 90 minutos el arquero con último paso por Boca fue criticado por los hinchas por el grado de responsabilidad que tuvo en los tantos rivales.

El primer tanto lo dejó expuesto con una mala salida para ir a buscar la pelota en un centro pasado al segundo palo, quedó pagando y no pudo evitar la conquista de Arce que solo tuvo que poner la cabeza para que el balón ingrese para el 1-0 parcial. Más tarde, Fernández escapó a toda velocidad en un contraataque, esquivó a un defensor para quedar mano a mano con el arquero Romero, que tuvo una floja respuesta ya que el balón pasó cerca de su figura.

Luego en su especialidad no pudo brillar: los penales. La fe que tenía el equipo y los hinchas en el arquero para la definición se diluyó al ver que el arquero no pudo sacar los remates de los hinchas de La Lepra. Luego de esa actuación, el arquero se convirtió en tendencia en la red social X (ex Twitter) con una gran cantidad de memes.

Los mejores memes

Chiquito meme 2

Chiquito meme

Chiquito meme 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ooc_cef/status/1986262164751954069&partner=&hide_thread=false AAAJ LLEVO A ROMERO PARA LA COPA ARGENTINA Y NO ATAJO UN PENAL JAJAJSKAJAJSJ pic.twitter.com/vus3GPlWzV — chutafacts (@ooc_cef) November 6, 2025

Chiquito meme 3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NukleuzKhan/status/1986264653052178850&partner=&hide_thread=false - Y entonces en ese 2025 Boca le dió Marcos Rojo a Racing y chiquito Romero a Argentinos juniors para cagarle la copa a ambos. pic.twitter.com/dV1nvpFUhe — Faraday® (@NukleuzKhan) November 6, 2025

Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión, campeones de Copa Argentina

Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión se consagraron campeones de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y se clasificaron a la Libertadores del 2026. En un partido para el infarto, la Lepra Mendocina venció a Argentinos Juniors en penales (5-3) tras igualar 2-2 en los noventa minutos.

Más allá del título, el partido no fue el sueño perfecto para los cipoleños. Amarfil fue expulsado en el primer tiempo por doble amarilla, mientras que Centurión tuvo que salir por una lesión en su muñeca antes de finalizar los noventa minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986240347593150634&partner=&hide_thread=false ¡PISADITA DE LÓPEZ MUÑOZ Y EXPULSIÓN DE AMARFIL EN LA LEPRA MENDOCINA!



A los 40' del primer tiempo, Maximiliano Amarfil recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó con uno menos a #IndependienteRivadavia frente a #ArgentinosJuniors en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/iDRpkU2b65 — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986255916883452047&partner=&hide_thread=false CAMBIO DE ARQUERO EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA



Centurión fue reemplazado por Marinelli debido a un fuerte golpe. En la primera intervención, el arquero de la Lepra Medocina respondió bien ante el ataque de Argentinos, en el marco de la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/rolqPh2b5t — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

El encuentro tuvo un ritmo vertiginoso, y aunque parecía que los mendocinos tenían las de ganar, ya que se pusieron arriba por dos goles de ventaja, Argentinos reaccionó y logró empatar en los minutos de descuento, contra Independiente que jugaba con 9 hombres.

El desarrollo de la final de la Copa Argentina

Los goles del encuentro para la ´Lepra mendocina’ los convirtieron el delantero paraguayo Alex Arce, a los 9 minutos del primer tiempo, y Matías Fernández, a los 17’ del complemento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986229133467131971&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ EL GOLEADOR Y GOL DE LA LEPRA MENDOCINA!



A los 9´, Álex Arce marcó el 1-0 de #IndependienteRivadavia ante #Argentinos, en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/L0NFZP3UzI — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986248740479377768&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ CONVIRTIÓ EL SEGUNDO INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



Fernández convirtió a los 62' el 2-0 ante el Bicho. Inmediatamente, Argentinos respondió con el descuento de Lescano. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/6PrpwHBtWa — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

En tanto, Alan Lescano descontó para el ‘Bicho’ a los 19’ del segundo parcial y Erik Godoy igualó el duelo a los 52 minutos del mismo periodo. El árbitro había adicionado 14 minutos al final del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986248564188848219&partner=&hide_thread=false ¡DESCONTÓ ARGENTINOS!



A los 64´, Alan Lescano marcó el 2-1 ante #IndependienteRivadavia, por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/0irWrTyXxN — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986255440989065319&partner=&hide_thread=false ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDÓ CON 9!: EXPULSADO OSELLA



A los 90'+2, el jugador de la Lepra Mendocina vio la segunda amarilla por esta patada. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Yq7LNVMwki — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Además de Amarfil, Independiente sufrió la expulsión de Osella a los 91 minutos, por lo que tuvo que jugar todo el tiempo adicionado con dos jugadores menos. También fue echado su entrenador, Alfredo Berti, quien se encaró con el árbitro Nicolás Ramírez en una tensa discusión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986252144862019632&partner=&hide_thread=false ¡EXPLOTÓ ALFREDO!



Berti, el entrenador de #IndependienteRivadavia se puso cara a cara con Nicolás Ramírez, quien lo expulsó tras el cruce con Hernán López Muñoz de Argentinos. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/VbASYB7k4J — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

En los penales, el héroe de la noche fue Gonzalo Marinelli, arquero que sustituyó a Centurión, y tapó el cuarto penal de Argentinos ante Molina. De manera insólita, ese tiro se ejecutó dos veces por un adelantamiento del arquero, que en la segunda ocasión volvió a taparlo.

Sebastián Villa, capitán y figura del elenco mendocino, fue el encargado del quinto penal y no falló. A pesar de tener a un histórico como Sergio Romero en frente, el colombiano no dudo y le dio a Independiente Rivadavia su primer título en el fútbol argentino.