Novak Djokovic se fue de la ATP y exige "distribución de ingresos" para sus colegas

El serbio volvió a criticar fuertemente a su gremio y su futuro en el mundo del tenis es una incógnita.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Novak Djokovic sacudió al deporte mundial al anunciar su salida de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) .

El tenista hizo hincapié en su oposición a la actual dirigencia del circuito y señaló “las persistentes preocupaciones sobre la transparencia”, advirtió.

De esta manera, el serbio, máximo ganador de Grand Slams, oficializó su salida de las estructuras de la Asociación de Tenistas Profesionales. Su decisión profundiza una grieta histórica por el control del circuito y abre un interrogante sobre el futuro de la disciplina.

novak djokovic foto.jpg

Hasta el momento, la ATP ha optado por el hermetismo, sin emitir respuesta oficial al anuncio. Sin embargo, el peso político de Djokovic —quien ya impulsó la creación de la Professional Tennis Players Association (PTPA)— asegura que este movimiento tendrá réplicas inmediatas.

Lo que comenzó como una serie de desacuerdos públicos ha escalado a una ruptura formal, marcando un hito sin precedentes para un jugador en actividad de su calibre. El serbio, que ha sido el crítico más feroz del modelo de negocios del circuito, pone en jaque la representatividad del organismo.

Los motivos detrás del quiebre de Djokovic y la ATP

Djokovic no ha ocultado sus diferencias con la cúpula de la ATP en los últimos años. Su salida se fundamenta en tres pilares que considera deficientes en la gestión actual:

Distribución de ingresos: El reclamo por un reparto más equitativo de los premios, especialmente para los jugadores de menor ranking.

Transparencia: Una demanda constante de mayor claridad en la toma de decisiones institucionales.

Representación real: La búsqueda de una voz independiente para los tenistas, alejada de los intereses de los torneos.

El comunicado completo de Novak Djokovic

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen.

Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización.

Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado".