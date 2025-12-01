Nuevo conflicto en San Lorenzo: el plantel no se entrenó

Esta mañana, en un nuevo comienzo de semana, el plantel de San Lorenzo decidió no entrenarse a raíz de un nuevo conflicto con el presidente de la institución, Marcelo Moretti .

El plantel del Ciclón realizó una reunión general donde estuvieron presentes todos los jugadores para tomar una determinación contundente. Mientras que los sueldos adeudados es una situación que está llevando adelante AFA, Moretti le había prometido premios por objetivos al plantel.

Esto ocurrió antes del partido con Central Córdoba y el presidente nunca cumplió, por lo que los jugadores que encabeza el entrenador Damián Ayude, decidieron no entrenar el día lunes y podría extenderse durante la semana. Sumado a esto, los juveniles de reserva no fueron notificados si su contrato será renovado y ya pueden firmar libres en cualquier club.

En tanto, en ESPN informaron que esta semana podría realizarse la reunión de comisión directiva en la que se confirme a Moretti como presidente o que Sergio Constantino se haga cargo provisoriamente del puesto.

Vergonzoso: los jugadores de San Lorenzo no cobran ni tienen agua caliente en el vestuario

Días atrás, los jugadores de San Lorenzo realizaron un fuerte comunicado en el que expresaron su “preocupación y malestar” y subrayaron que “llegó el momento de alzar la voz”. Según revelaron los jugadores en la carta que se publicó, “desde el mes de agosto no vemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

Por otra parte, revelaron otras de las complicaciones que atraviesan a diario, como “la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca cumplieron”.

El trabajo del cuerpo técnico que encabeza Damián Ayude y sus futbolistas es encomiable. En medio de una de las peores crisis que se recuerde en un club grande, la campaña deportiva es muy buena, el equipo siempre ha sido competitivo y tiene posibilidades de pelear el título.

El comunicado textual reza: “Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada. Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, integramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional. A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente) y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron. Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente. No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria. Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado”.