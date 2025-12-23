Olimpo sigue sumando refuerzos: volvió a Bahía Blanca un jugador de primera

Se trata de un futbolista que supo ser figura del aurinegro hace un par de años y fue fichado nuevamente.

Todavía no terminó diciembre y Olimpo de Bahía Blanca es uno de los equipos que más refuerzos confirmó de cara al próximo Federal A , que comenzará recién en marzo de 2026. El aurinegro comenzó dando un golpe en la mesa y contratando a Carlos Mungo como entrenador. Ahora, no para de sumar jugadores nuevos.

Entre los primeros en ser anunciados está Agustín Stancato , proveniente de Cipolletti . El volante central fue uno de los más destacados en su posición el año pasado y, pese a que en el Capataz lo querían retener, aceptó la propuesta del conjunto bonaerense.

En las últimas horas, Olimpo también confirmó el fichaje de Brian Guille , un jugador diferente que tiene mucho talento y que ya supo vestir la camiseta aurinegra hace un par de años. Con goles, lujos y asistencias, se destacó mucho en la temporada 2022, cuando condujo al equipo que cayó en semifinales por penales frente a Villa Mitre.

Esas actuaciones le permitieron dar el salto a Atlético Tucumán en primera división, donde no se pudo afirmar. También tuvo pasos irregulares por Colón de Santa Fe y Deportivo Riestra, pero aquellos desempeños solo afirmaron que su mejor versión se vio en Olimpo.

Guille, de 28 años, ya estaba entrenando con el club de la primera local, mientras el aurinegro finalizaba su participación en el Federal A, donde quedó eliminado ante Douglas Haig por goleada en cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Todos los vínculos con otros clubes fueron a préstamo, por lo que su pase sigue perteneciendo a Olimpo, que será rival de Cipo y Deportivo Rincón en el próximo Federal A.

Osinaga dejó Rincón y es refuerzo de Olimpo

Mientras disputaba los playoffs, Deportivo Rincón sufrió la baja de Agustín Osinaga por motivos personales. En las últimas horas, Olimpo anunció al marcador central por izquierda como nuevo refuerzo. Cabe recordar que el defensor ya había jugado allí y tiene su familia en Bahía Blanca.

El plantel de Carlos Mungo también tendrá como refuerzos a los volantes Antú Hernández, Stancato y Manuel Vargas, el arquero C risitan Geist y los defensores Osinaga, Leonardo Hertel, Luciano Lopetina. Por su parte, el cipoleño Nestor Moiraghi y el arquero Juan Pablo Lungarzo renovaron contratos.