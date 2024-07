Óscar Córdoba marcó un cambio del Dibu Martínez y dijo que no le gusta de él

El ex arquero de Boca y de la Selección de Colombia habló acerca de la personalidad del golero argentino y de una posible revancha colombiana por el 2021

Pero más allá de eso, por fuera de los límites argentinos, Emiliano no tiene las mejores consideraciones debido a su particular carácter y personalidad a la hora de atajar. Es que se hizo muy popular con sus dichos, gestos y celebraciones contra los cafeteros, quienes ahora buscarán una especie de revancha, o así al menos lo marcó Óscar Córdoba, ex arquero colombiano.