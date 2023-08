Oscar Ruggeri no dudó en calificar el penal de Darío Benedetto frente a Sarmiento

Una de las cosas que más se habló luego de la derrota de Boca frente a Sarmiento fue el penal errado de Darío Benedetto que podría haber sido el empate del Xeneize a minutos del final. El delantero viene desde hace un largo tiempo pasando un mal momento y su historia con los tiros del punto del penal no vienen siendo algo favorable para él desde que erró donde en la Copa Libertadores frente a Corinthians en el 2022 (a pesar de si marcó uno en la definición con Nacional de hace unas semanas). Es por eso que muchos aseguraron que el Pipa no debería haber pateado el penal, algo que al parecer Oscar Ruggeri no coincide.

“Tevez no fue a patear un penal”, le dijo el Pollo Vignolo insistiendo que Benedetto no debería haber pateado. “Bueno, no importa, Tevez es un monstruo, era un crack”, respondió Ruggeri.

“Hay un montón de cosas que se juntan. Se forma un equipo que no es el titular, y de pronto estás vos. Benedetto es groso, viste, entonces, está afuera de los titulares, los titulares están mirando el partido en la casa, descansando para el miércoles jugar la final que tienen que es una final-final”, analizó Oscar Ruggeri

“¿No creés que le conviene un cambio de aire a Benedetto?”, preguntó el Pollo Vignolo, intentando basarse en la experiencia del defensor campeón del mundo para entender la mente de los futbolistas.

“Yo se los dije acá cuando estaba llegando Cavani, no te lo digo hoy. Cuando dijeron ‘firmó Cavani’, se tiene que ir Benedetto. Para mí, era ahí. Cuando llega una figura así en tu puesto...”, aseguró Ruggeri, antes de contar una experiencia similar que a él le ocurrió.

“Cuando me voy de River, yo sabía que venía Passarella, y entonces dije ‘listo, me van a vender, sí o sí me tienen que vender’. Yo sabía que si yo me iba, llegaba Passarella. Si viene Passarella, no te ponen y juega con otro central, ¿cómo me recupero?”, recordó Ruggeri.

Finalmente, para el Cabezón, a Benedetto “se le mezcló todo” cuando se acercó a patear el penal: “Líos personales, que no la mete que agarra la pelota patea el penal. Todo eso, lo lleva a la casa. No me digan que solucionó todo, este chico no solucionó nada”.