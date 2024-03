Oscar Ruggeri reveló la causa por la que dejó de ser hincha de Boca y se pasó a River

El ex zaguero central le tocó vivir unos años complejos en el club de la Ribera, tanto desde lo deportivo como en lo institucional y económico, por lo que tomó la decisión, junto en aquel entonces con otro referente como lo era Ricardo Gareca, de salir de Boca, pero no a cualquier lugar, sino directamente a River, el archirival.

image.png

Oscar Ruggeri habló de su salida de Boca y sus sentimientos hacia River

El actual panelista de ESPN, donde es uno de los que acompaña los mediodías y las siestas al Pollo Vignolo en ESPN F90, pasó como invitado en un ciclo de entrevistas del canal de YouTube de La Página Millonaria, donde charló con Nicolás Distasio y contó como fueron aquellos momentos polémicos en su carrera.

En primer lugar, el Cabezón se refirió al duro momento que atravesaba el Xeneize por aquellos años: “En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”.

Embed - Oscar Ruggeri EN EXCLUSIVA | River por encima de Boca, Demichelis, Enzo Pérez

Con respecto a su estadía en el Millonario, donde jugó desde 1985 hasta 1988, continuó: “Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”.

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”, cerró.

Ruggeri vistió la camiseta con la banda roja donde se consagró en el Campeonato de Primera División 85/86, la Copa Libertadores 86, la Intercontinental 86 y la Interamericana 87.