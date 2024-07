Otamendi confesó cuánto le molestó jugar poco en la Copa América

"Mentiría si dijera que no me jodió salir, nací para competir pero hay que aceptar la decisión y aportar desde donde toque. El grupo es lo más importante, hay que estar preparado para cualquier situación. Se dio lo que todos soñamos", expresó el central en una entrevista con TyC Sports.

El defensor también destacó su papel decisivo en los cuartos de final ante Ecuador, donde convirtió el penal que aseguró el pase de Argentina a las semifinales. Ahora, como capitán del equipo Sub 23, Otamendi tiene la misión de liderar al conjunto en busca de repetir las hazañas de Atenas 2004 y Beijing 2008. "Vine a los Juegos Olímpicos sin vacaciones prácticamente. Estoy muy ilusionado porque es una competición que nunca jugué ya que ni hice juveniles en la Selección, fui directo a la Mayor", comentó.

Otamendi 1.jpg Nicolás Otamendi

La participación de Nicolás Otamendi el Juegos Olímpicos

Al no ser una competencia de FIFA, los clubes no están obligados a ceder jugadores. Sin embargo, Otamendi agradeció al Benfica por permitirle participar en los Juegos Olímpicos. "Esto es algo soñado. En el club lo entendieron y me dieron el permiso para poder estar, entendiendo mi edad y mis ganas. Saben que la Selección siempre es prioridad", explicó.

Otamendi sacrifica sus vacaciones con el objetivo de competir en una nueva faceta y con la esperanza de alcanzar el oro olímpico. "Sacrifiqué mis vacaciones para poder estar en los Juegos Olímpicos. Me ilusiona mucho poder competir, llegar a la final y por qué no soñar con llevar la medalla dorada", expresó con entusiasmo. El plantel incluye a tres jugadores mayores de 23 años, se encuentran Julián Álvarez, Gerónimo Rulli y Nicolás Otamendi. Antes del estreno, el defensor del Benfica habló sobre la reciente Copa América y dejó confesiones sobre su presente y futuro en la selección.

Otamendi 2.jpg Nicolás Otamendi

Qué dijo Nicolás Otamendi sobre su participación en los Juegos Olímpicos

Reflexionando sobre su carrera y los recientes logros con la selección, Otamendi subrayó la importancia de la mentalidad competitiva y la cohesión del grupo. "La ilusión con la que venimos, el competir, el que nos entre en la cabeza que cada torneo es arrancar de cero. Se dio una final soñada, ser bicampeón de América no es para cualquiera. Este equipo lo manejó de la mejor forma. Seguir compitiendo es la mentalidad del grupo", declaró.