Otra histórica victoria de Los Pumas sobre Australia y su escalada en el ranking mundial

El seleccionado argentino de rugby se impuso a los oceánicos como visitante en un partidazo.

Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia , por la cuarta fecha del Rugby Championship , y se mantienen en la pelea por el título en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

Los dirigidos por Felipe Contepomi se impusieron por 28-26 , con mayoría de penales, en el encuentro que se llevó a cabo en el abarrotado Aussie Stadium de la ciudad de Sídney , que tiene capacidad para 45 mil espectadores.

Los Pumas tuvieron un gran primer tiempo, en el que Julián Montoya anotó un try tras tapar un despeje de Tane Edmed , mientras que Santiago Carreras metió la conversión y se lució con otros cuatro penales, para que los jugadores albicelestes se vayan al entretiempo con una ventaja de 19-7 sobre los Wallabies , que solo habían podido anotar a través de un try.

Ya en el segundo tiempo, Carreras metió otros tres penales para que Los Pumas saquen una ventaja de 21 puntos.

Sin embargo, Australia tuvo una muy buena recuperación y anotó tres tries en los últimos minutos, aunque no le alcanzó para llegar a la igualdad y Los Pumas terminaron consiguiendo un gran triunfo por solo dos puntos.

De esta manera, Los Pumas se recuperaron tras la derrota sufrida la semana pasada ante los Wallabies, quienes dieron vuelta un partido similar al de esta madrugada con un try en el último segundo.

Esta fue la sexta vez que Los Pumas le ganaron a Australia en el Rugby Championship y la cuarta ocasión en los últimos seis partidos.

La próxima presentación de Los Pumas en el Rugby Championship será dentro de dos semanas, cuando se enfrenten con Sudáfrica en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban.

Sube en en ranking

El equipo de Felipe Contepomi sumó 1.56 puntos tras la ajustada victoria y alcanzó un total de 84.40, lo que le permite trepar al sexto lugar de la clasificación, desplazando a los Wallabies al séptimo puesto.

Este movimiento en el ranking tiene un valor estratégico de cara al próximo sorteo de la Copa del Mundo, ya que estar entre los seis primeros lo hace estar en el primer bombo y esquiva a rivales directos.

Si logra estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.

El top 10 del ranking de World Rugby quedó conformado de la siguiente manera: Nueva Zelanda lidera con 91.35 puntos, seguida por Irlanda (89.83), Sudáfrica (89.38), Francia (87.82) e Inglaterra (87.64). Con el salto de la Argentina, el orden se completa con Australia en séptimo lugar (83.40), Escocia (81.57), Fiji (80.50) e Italia (77.77).

Con este envión anímico, Los Pumas ya ponen la mira en la próxima presentación del Rugby Championship, dentro de dos semanas, cuando visiten a Sudáfrica en Durban.

Un nuevo triunfo no solo los mantendría en carrera por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la lucha por el quinto lugar del ranking mundial, algo que sería histórico para el seleccionado nacional.

El otro resultado

En el otro partido de la jornada, el actual campeón del Rugby Championship y del Mundial, Sudáfrica, jugó en un altísimo nivel y superó por 43-10 a Nueva Zelanda.

En este abultado triunfo en el encuentro disputado en Wellington, los sudafricanos también consiguieron el punto bonus por la gran cantidad de tries anotados.

Cómo quedaron las posiciones en el Rugby Championship

Luego de cuatro fechas disputadas, todo está más ajustado que nunca en uno de los Rugby Championship más parejos de los que se tenga recuerdo.

Australia, que consiguió doble puntos bonus en la derrota ante la Argentina, lidera con 11 unidades, mientras que lo siguen Sudáfrica y Nueva Zelanda, con 10 cada uno.

Finalmente, Los Pumas están cuartos con nueve puntos, aunque a solo dos de Australia y se ilusionan con hacer historia y ganar esta competición por primera vez.