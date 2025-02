Otra vez lo mismo: "Ayudín" para Riestra contra Defensa y Justicia

Con la ventaja, Defensa no pudo rematar el partido y Riestra mostró sus carencias, ya que es un equipo armado para resistir y aguantar los resultados, no para tener la iniciativa y atacar.

"Ayudín" siempre juega para Riestra

Sin embargo, cuando el partido se terminaba, llegó la ya clásica ayuda arbitral cada vez que juegan Barracas o Riestra. En un tiro libre que ya era polémico, Jonathan Herrera marcó el 1 a 1, desvió de por medio.

En la trayectoria del balón quedó su compañero Caro Torres, que estaba en fuera de juego. El defensor se agachó y la pelota entró al lado del palo de Bologna, situación advertida por el juez de línea, que levantó la bandera.

Pero Echavarría, Andrés Merlos en el VAR y compañía tenían otros planes. Cuando el juez principal fue a consultar la repetición llamado por su colega, decidió convalidar el gol. Nuevamente un arbitraje favorable al Malevo incide en el resultado.

Embed "Riestra":

Por comentarios sobre su gol para el empate con Defensa y Justicia en el #TorneoAperturapic.twitter.com/zJ88xA6Oe1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 9, 2025

"Creo que uno se prepara muchísimo en esta cancha. Es un esfuerzo físico, mental. Sentís que sigue faltando, a veces son cosas externas y por eso uno se va con mucha bronca", dijo Cannavo después del partido a TNT Sports.

"No fue mano, me pega en el hombro, estoy seguro, pero ya no sirve quejarse. Lo único bueno que rescato es que no nos vamos con las manos vacías", agregó el defensor sobre la jugada que termina con el tiro libre para Riestra y deriva en el 1 a 1.

Riestra sostuvo su racha positiva sin perder en casa, donde hace 14 partidos que no cae. La última derrota fue 2 a 0 ante Central el año pasado.