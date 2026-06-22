Otro club sin DT: el entrenador de un grande del país se fue y buscarán reemplazo

Un reconocido DT dejó su cargo a pesar de haber conseguido un buen resultado en su corto período al mando del equipo. De quién se trata.

El torneo de Primera División del fútbol argentino no frena ni siquiera cuando las miradas están puestas en la Copa del Mundo 2026, principalmente en lo que hará la Selección argentina que deberá enfrentar este lunes a Austria . Es por eso que muchos clubes han sufrido algunas noticias buenas como otras totalmente opuesta.

En las últimas horas se conoció que un club gigante de la máxima categoría del país se quedó sin técnico. En medio de un proceso complejo, el entrenador decidió dejar de lado el proyecto que llevaba a cabo en la institución.

Según trascendió, Gustavo Álvarez tomó la decisión de dejar el cargo de San Lorenzo este lunes, justo el día en el que el plantel regresaba a los entrenamientos para darle inicio a la pretemporada. Entre la información que trascendió, se supo que cuando los jugadores llegaron al desayuno del club, no había integrantes del cuerpo técnico.

Gustavo Álvarez CASLA Portada

En base a lo trascendido se conoció que las diferencias entre el DT y la nueva conducción presidida por Marcelo Culotta fueron en el armado del plantel para afrontar las distintas competiciones. Según afirmó Tyc Sports, el DT presentó una lista de jugadores prescindibles para la pretemporada y fue allí el chispazo: la comisión directiva aceptó los casos de algunos pero no todos debido a que en la lista habría juveniles del club.

El ciclo de Álvarez

Cabe recordar que el entrenador que tuvo paso por Chile, logró clasificar a Copa Sudamericana y llegó a los octavos de final del Torneo Apertura donde fue eliminado por River en una victoria que se le escapó por segundos.

El otro club que terminó con su proyecto y anunció otro

El fútbol argentino sigue su camino en paralelo a la Copa del Mundo y aparecen distintos cambios inesperados que pueden marcar el futuro de los clubes de la Primera División. Así como Ander Herrera y Boca anunciaron que seguirán por distintos caminos, o Talleres que cerró la llegada de Jorge Sampaoli para ser su nuevo DT, un club de la máxima categoría del país se quedó sin su DT.

Por decisión de la comisión directiva, el equipo se quedó sin entrenador y tendrán la misión de encontrar un reemplazante para afrontar los torneos tanto nacionales como internacionales.

Qué club echó a su técnico

Barracas Central anunció en sus redes sociales que llegó a un acuerdo con Ruben Darío Insua para rescindir el contrato que los unía. "Fin de un ciclo histórico. El Club Atlético Barracas Central informa que Rubén Darío Insúa ha dejado de ser el director técnico del primer equipo. El común acuerdo entre las partes llegó luego de varias reuniones y se cristalizó en las últimas horas con la firma de su desvinculación con la institución".

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Cabe recordar que en el ciclo a cargo del equipo, dirigió 74 partidos oficiales donde sumó 22 victorias, 29 empates y 23 derrotas. "Su gestión quedará marcada por hitos trascendentales para nuestra institución como la histórica clasificación de Barracas Central a la CONMEBOL Sudamericana 2026 que significó la primera participación internacional del club. Además, consiguió la clasificación a los playoffs de la Liga Profesional en dos temporadas consecutivas", sumaron en su escrito.

Por otra parte, escribieron para destacar: "Su nombre formará parte de una de las etapas más importantes en la historia reciente de Barracas Central".

Más allá de la clasificación a la Copa Sudamericana, su último período en el club quedó marcado debido a que no clasificó para los playoffs del Torneo Apertura, habiendo llegado con chances a la última fecha donde perdió con Banfield. A su vez, plano internacional terminó último con tan solo tres puntos por tres empates distintos.

Ruben Dario Insua

El nuevo DT que presentó Barracas

"Damián Ayude será el nuevo director técnico de Barracas Central de cara al segundo semestre de la temporada. El flamante DT regresa a Olavarría y Luna tras su paso por el club como ayudante de campo de Alejandro Nanía en 2018. Como entrenador principal dirigió a Unión San Felipe (Chile) y tuvo un último paso por San Lorenzo de Almagro. Por otra parte, cuenta con diferentes experiencias como asistente técnico en el fútbol latinoamericano y los seleccionados juveniles de Argentina y Venezuela", escribió el guapo. El cuerpo técnico del club estará conformado de la siguiente manera: