Otro que dice 'adiós': un jugador rescindió contrato y se va de Boca

Un futbolista que no tendría lugar en la consideración del nuevo entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien aún no fue presentado oficialmente, se va del club. Quién es.

Hace tiempo que el futbolista no era protagonista en el equipo por más que durante el proceso de J uan Román Riquelme como presidente de la institución pasaron distintos entrenadores. Ante la llegada del Vasco y la falta de consideración, el jugador decidió buscar nuevo rumbo.

Nicolás Orsini acordó terminar el contrato con el xeneize a pesar de que todavía le quedaban seis meses de vigencia. Lejos del plantel profesional y colgado por los distintos cuerpo técnicos, el delantero que no aportaba desde el 9 de abril de 2023 en la derrota 2-1 ante Colón , hace más de tres años, se fue por la puerta de atrás.

Nicolás Orsini.jpg Nicolás Orsini, la apuesta de Batagglia para que Boca recupere poder de gol.

El delantero estaba colgado en el club desde principio de año luego de volver de un préstamo concedido a Platense, donde fue parte del plantel campeón del fútbol argentino (histórico para el club) pero con poco protagonismo anotando solo un gol en 22 partidos disputados. Tanto en el Calamar como en su anterior paso por Unión de Santa Fe, su paso estuvo marcado por lesiones.

Se va de Boca: el emocionante mensaje de despedida de Ander Herrera

El mediocampista Ander Herrera se despidió oficialmente de Boca luego de acordar la rescisión de su contrato de común acuerdo con la institución. A través de un video difundido por las redes sociales del club, el español agradeció la oportunidad de haber vestido la camiseta azul y oro y aseguró que seguirá acompañando al equipo como hincha.

“Hola bosteros, estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida”, expresó Herrera al comienzo de su mensaje.

El ex jugador del Athletic Club y del Manchester United calificó su paso por Boca como uno de los sueños que tenía pendientes en su carrera profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/2065505609944867066&partner=&hide_thread=false Ander Herrera se despide de Boca con el corazón en la mano Emoción, respeto y gratitud pic.twitter.com/7qZsPw9Q7V — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) June 12, 2026

El futbolista también dedicó palabras de agradecimiento a la dirigencia que lo incorporó al club y mencionó especialmente al presidente Juan Román Riquelme. “Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. También agradecer a los dirigentes que me dieron la oportunidad de jugar en este club, a Román en particular”, señaló.

Herrera aprovechó además para desearle éxitos al nuevo cuerpo técnico y recordó con afecto a sus compañeros de plantel. “Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido gente increíble y he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida”, afirmó.

En el tramo final de su despedida, el español destacó el vínculo que construyó con la institución y con la Argentina. “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida”, expresó. Y concluyó con un mensaje que rápidamente emocionó a los hinchas: “El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar. Gracias por todo y aguante Boca”.