Pablo Aimar contó cuál es la gran diferencia de los futbolistas de ahora con los de antes

Parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina de fútbol y un notable ex jugador, Pablo Aimar da cátedra cada vez que habla de fútbol.

Pablo Aimar, una de las figuras más queridas del fútbol argentino y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Nacional, no suele hablar mucho, pero cuando lo hace, deja conceptos que invitan a reflexionar. Con la claridad que lo caracterizaba dentro de la cancha, el ex enganche de River se refirió a dos temas que lo apasionan: la formación de los jóvenes futbolistas en la actualidad y, por supuesto, la eterna discusión sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

Durante una charla reciente, Aimar dejó una metáfora que rápidamente se volvió viral entre los amantes del fútbol: “Yo si voy hoy a tocar la guitarra y el profesor me dice lo que tengo que tocar y cómo lo tengo que tocar, y mañana lo mismo y pasado lo mismo, pero en mi casa no la toco, no es lo mismo.” Así, el exfutbolista cordobés graficó con simpleza la importancia de practicar por fuera del entrenamiento formal, de tener el deseo genuino de mejorar y de disfrutar del juego.