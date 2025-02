Pablo Aimar reveló por qué usó los botines de Maradona en su carrera

Para toda persona que ame el fútbol, no hay ninguna posibilidad que no sienta admiración o mínimamente respeto por lo que fue Diego Armando Maradona como jugador, uno de los más grandes e importantes de toda la historia. Así es que muchos de los jugadores de generaciones siguientes lo tuvieron como máximo ídolo, como el caso de Pablo Aimar .

"Él fue Puma. Es Puma. Las grandísimas cosas que hizo en el fútbol durante toda su carrera las hizo con ese botín. En Argentina estaban los de Maradona, yo los tenía", recordó el Payasito hace un par de años.

Y contó un detalle de su primera prueba con la banda roja cruzada al pecho: "Estaban los Puma Borussia y me acuerdo jugar con esos botines. Yo me fui a probar a River a los 14 años con esos botines". Como su ídolo de Fiorito, él también es campeón del mundo con la Selección Argentina.

Pablo Aimar y probarse en River con los botines de Diego Armando Maradona.

Por último, dejó de lado las comparaciones y opinó: "Creo que nosotros, de los que han dicho que podíamos llegar a ser el sucesor de Maradona ninguno lo tuvo en cuenta ni lo tomó como una presión. Eso es imposible. No solo por lo que fue dentro del campo. Maradona fue lo que fue jugando también por cómo es afuera".

Aimar y su festejo que se hizo viral en el Mundial 2022

Durante el Mundial de Qatar 2022, Argentina tenía un partido clave con México, al que pudo ganarle 2-0. Sin embargo, fue un partido duro y tuvo un gol muy recordado de Lionel Messi, que quedó marcado también por el festejo del banco de suplentes, donde Pablo Aimar quedó inmortalizado.

Con respecto a eso, el Payasito dijo: “Me emocioné en ese momento. Nosotros, en ese cuerpo técnico, está Fabián Ayala, Walter Samuel y yo, que los tres fuimos al Mundial de Japón. Nos volvimos en primera ronda. Para nosotros eso es.. por ahí la gente ni se acuerda quién estaba en el Mundial. Nosotros mismos.., es una carga, es un peso, es una tristeza”.

“Yo no puedo ni mirar imágenes de eso todavía. Pasaron 22 años y esa semana era la sensación de decir ‘nos va a pasar de nuevo’. Nos va a pasar de nuevo a los tres, otra vez. Ese gol fue como decir ‘estamos vivos todavía, no va a pasar de nuevo’”, confesó el ex Benfica y Valencia.