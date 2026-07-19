Pack chiquitas: el polémico arbitraje de Slavko Vincic en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina cayó por 1 a 0 frente a España en el tiempo extra, que se puso en ventaja gracias a un gol de Ferrán Torres.

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España tuvo una previa marcada por distintas figuras que señalaron arbitrajes favorables hacia la Albiceleste a lo largo de esta Copa del Mundo y la anterior. Lo cierto, es que después de muchas declaraciones, los españoles fueron los vencedores y el árbitro Slavko Vincic no pitó precisamente a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni .

A lo largo del partido, distintas infracciones pequeñas eran sancionadas a favor de la selección de España , mientras que la vara no era la misma para el otro lado. Lo mismo ocurrió con las tarjetas amarillas.

Sobre el final del juego, Enzo Fernández se fue expulsado por una doble amonestación donde no hubo nada que protestar. Minutos antes, del otro lado había sido anulado un gol a Nico Williams , también correctamente.

La reacción del árbitro esloveno al enterarse que va a dirigir la final del Mundial.

El juego se le fue de las manos al serbio sobre el final del encuentro, cuando hubo varios cruces entre jugadores argentinos y españoles. Faltando pocos minutos, el árbitro cortó el juego tras un remate de Lionel Messi que impactó en la cara de Mikel Merino, cuando Argentina podía enviar el centro del área. Luego de esa situación, la jugada se reanudó con un bote a tierra en un lugar totalmente aleatorio de la cancha.

Por último, hubieron varias jugadas que se demoraron en los últimos minutos del tiempo extra. Sin embargo, el árbitro, que había adicionado cinco minutos, lo cortó a los 5:00 en punto del adicional, sin dejar jugar un segundo de más.

Así fue la expulsión de Enzo Fernández

El mediocampista Enzo Fernández se convirtió en el primer expulsado de la Selección Argentina después de la doble tarjeta amarilla en la final del Mundial 2026 ante España.

El volante de Chelsea vio la primera amonestación a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando, tras un intento de conseguir un tiro libre en un contraataque, el árbitro esloveno Slavko Vini lo amonestó por un gesto con la mano al aire.

La segunda amonestación fue por una dura entrada al defensor Pau Cubarsí cuando fueron a disputar la pelota, y aunque el árbitro pidió revisarla, le confirmaron la infracción del mediocampista.

Hace casi 30 años que la Selección no tenía un expulsado en el campo de juego: el atacante Ariel Ortega había sido el último en ver la tarjeta roja en Francia 1998, cuando le dio el recordado cabezazo a Edwin van der Saar en la derrota por 2 a 1 ante Países Bajos.

ARGENTINA SE QUEDÓ CON UNO MENOS



Enzo Fernández vio la segunda amarilla por esta dura entrada a Cubarsí. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/g8iyr7o3J8 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Ocho años antes de esta expulsión, en Italia 1990, el delantero Gustavo Dezotti y el defensor Pedro Monzón habían sido los últimos expulsados en una final del mundo en la polémica derrota por 1 a 0 ante Alemania Federal.

Monzón había ingresado en el entretiempo de aquella final en reemplazo de Oscar Ruggeri, que estaba lesionado, pero apenas pudo jugar 22 minutos. En una entrevista con Clarín, el exjugador de Independiente, Huracán, Unión y Quilmes recordó cómo fue aquella acción que lo marcó para siempre. “Me tendría que haber quedado parado. Fue en una jugada en un costado, sin riesgo. Pero son cosas que pasan”, reconoció.

El exdefensor también sostuvo que Klinsmann exageró la caída y defendió su versión sobre la infracción. “Te aseguro que si le pegaba fuerte se quedaba afuera por dos años. Después de que me rajaron, entró a jugar enseguida. Eso te dice todo”, dijo en aquella charla. Además, contó que la gente todavía le recuerda esa jugada: “Que por mi culpa nos perdimos el Mundial; todavía me putean por esa jugada”.