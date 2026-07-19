Quién había sido el último jugador de la Selección Argentina expulsado en la final de un Mundial

Enzo Fernández se fue expulsado en Argentina ante España sobre el cierre de los primeros 90 minutos reglamentarios, durante la final del Mundial 2026.

La expulsión de Enzo Fernández en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España abrió un recuerdo inevitable para la Selección: el antecedente de Pedro Monzón en Italia 1990 . Hasta este domingo, el exdefensor era el último futbolista argentino que había visto la roja en una final de Copa del Mundo, cuando fue expulsado ante Alemania por una infracción sobre Jürgen Klinsmann .

Monzón había ingresado en el entretiempo de aquella final en reemplazo de Oscar Ruggeri, que estaba lesionado, pero apenas pudo jugar 22 minutos. En una entrevista con Clarín, el exjugador de Independiente, Huracán, Unión y Quilmes recordó cómo fue aquella acción que lo marcó para siempre. “Me tendría que haber quedado parado. Fue en una jugada en un costado, sin riesgo. Pero son cosas que pasan”, reconoció.

El exdefensor también sostuvo que Klinsmann exageró la caída y defendió su versión sobre la infracción. “Te aseguro que si le pegaba fuerte se quedaba afuera por dos años. Después de que me rajaron, entró a jugar enseguida. Eso te dice todo”, dijo en aquella charla. Además, contó que la gente todavía le recuerda esa jugada: “Que por mi culpa nos perdimos el Mundial; todavía me putean por esa jugada”.

La situación volvió a escena 36 años después, en la definición ante España. Enzo Fernández fue expulsado sobre el cierre de los 90 minutos por doble amonestación, en un momento de máxima tensión de la final. La roja del mediocampista argentino volvió a conectar a la Selección con uno de los episodios más duros de su historia mundialista.

Monzón, de todos modos, siempre intentó poner aquel recuerdo dentro del recorrido completo de Argentina en Italia 1990. En la misma entrevista con Clarín, remarcó que también tuvo un papel decisivo en la clasificación a octavos, con su gol ante Rumania. “Fue el gol más bonito de mi carrera. ¿Ves? La gente no se acuerda de eso...”, señaló.

El show de mediotiempo en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo una novedad inédita para la historia de la Copa del Mundo: por primera vez se realizó un show de medio tiempo con una producción de gran escala, al estilo de los espectáculos que suelen verse en el Super Bowl. La presentación duró más de 20 minutos y reunió a figuras internacionales de la música, el deporte y la televisión.

El comienzo estuvo marcado por la aparición de Madonna, que ingresó en un auto junto a Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Aunque su participación en el campo de juego fue breve y gran parte del segmento estuvo grabado, la presencia de la artista estadounidense abrió una puesta en escena pensada para darle un tono global al entretiempo.

Después llegó el turno de BTS, con una presentación que también incluyó la aparición de personajes de Los Muppets. Más tarde, Jason Sudeikis apareció caracterizado como Ted Lasso y presentó a Justin Bieber como si se tratara de un jugador entrando a la cancha, en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Shakira también formó parte del show con la interpretación de “Dai Dai”, la canción que acompañó distintos momentos del Mundial 2026. El cierre artístico quedó en manos de Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy y el director venezolano Gustavo Dudamel, quien encabezó una intervención musical con músicos y coristas especialmente convocados para la ocasión.

La producción estuvo a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, en conjunto con Global Citizen. Según informó la FIFA, el evento también tuvo un fin solidario, ya que formó parte de una campaña destinada a recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, un programa enfocado en ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de todo el mundo.