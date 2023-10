Papelón: Arcucci se rio al aire del Changuito Zeballos y después tuvo que pedir disculpas

En sus emisiones, los comunicadores hacen de la polémica sobre el fútbol o temas adyacentes al deporte y las opiniones el "leitmotiv" de cada día. Tienen muchos momentos distendidos en los que buscan hacer humor, más allá de que no sea su especialidad. Muchas veces no les sale y en el programa de este miércoles fue uno de los casos, porque los dichos fueron repudiables y las consecuencias de lo ocurrido, negativas.

Las charlas entre Daniel Arcucci y Oscar Ruggeri integran parte de la dinámica del programa. El "Cabezón" lo conoce desde hace casi 40 años al periodista, cuando este cubría de cerca la vida profesional y no tanto de Diego Armando Maradona. Trabajando para distintos medios, Arcucci fue testigo de los mundiales de 1986 y 1990, entre otros tantos eventos deportivos.

En uno de esos momentos de interacción, Ruggeri se paró para proteger la pelota y el periodista hizo lo propio para actuar de marcador. Mientras hacía la mímica para buscar el balón, Arcucci dijo "soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos".

Cabe recordar que el jugador de Boca sufrió una grave lesión en el partido contra Belgrano y no es la primera vez que le pasa con apenas 21 años, por lo cual atraviesa un momento muy difícil en lo personal.

Los presentes, entre ellos Diego Fucks y el "Cai" Carlos Aimar se rieron y la situación pasó desapercibida en el estudio, pero el apellido del periodista se transformó rápidamente en uno de los temas más nombrados de las redes sociales.

Minutos más tarde, el periodista fue notificado de la repercusión de sus dichos y tomó la palabra para pedir disculpas: "Cuando hicimos este juego con Oscar, fui a pelearle la pelota y demás, dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos. No corresponde lo que dije. Tal vez fue un momento de chiste como tenemos muchos en el programa. Las disculpas son al Changuito Zeballos y a la gente que se sintió lógicamente ofendida por eso. No tuve ninguna intención, comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional. Corresponde que pida disculpas".

Boca respondió a los dichos de Arcucci como institución y emitió un comunicado un par de horas más tarde repudiando al periodista.

"El Club Atlético Boca Juniors desea comunicar que a raíz de la lesión sufrida por nuestro jugador Oscar Exequiel Zeballos se ha observado una situación que entristece y molesta mucho a toda la familia xeneize. Esta se originó en el programa “F90" del día de la fecha, por la señal ESPN, cuando el periodista Daniel Arcucci, en un momento de chistes entre los participantes, manifestó: “Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos…”.

Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol.

¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil".