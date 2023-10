Papu Gómez tras el doping positivo: "No me quiero retirar así, no me lo merezco"

El volante ofensivo surgido en Arsenal y que en Argentina también jugó en San Lorenzo agregó: "pero bueno, después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo. Siempre traté de ser un ejemplo adentro y fuera de la cancha. Creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo así que no me quiero retirar de esta manera. No quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco".