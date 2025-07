Pechito López contó lo peor de Flavio Briatore, el jefe de Colapinto: "No lo quise ver más"

"A Briatore no lo quise ver más", inició su relato el piloto en diálogo con Carburando. Luego, explicó: "Era mi manager en su momento, junto con la mano derecha de Bruno Michel (director ejecutivo de la F2 y F3), y lo pusieron a Piquet porque no sé si venía con Telefónica, Brasil o no sé qué venía", contó con cierta indignación y argumentó: "En las pruebas, siempre estaba adelante y andando bien. Nunca hubo una explicación ni nada, los equipos de GP2 (ex Fórmula 2) en los que me pusieron siempre fueron malos... No terminé con una buena relación, no tengo la mejor de las opiniones de Flavio".