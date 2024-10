Pekerman habló sobre los rumores de que será DT de Racing

En una reciente entrevista en Radio La Red (AM 910), Pekerman aclaró la situación, desmintiendo cualquier acercamiento formal por parte del club de Avellaneda. "Tengo que decir que no me llamaron. Es la verdad. Siempre lo he dicho. No me llamaron", declaró el entrenador de 74 años, quien dejó en claro que, por el momento, no está considerando esa posibilidad.