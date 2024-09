Pérfora y Cipolletti, los punteros en el Pre Federal de básquet

Los dos quedaron con registro 5-2, finalizando la primera vuelta de la fase regular.

Independiente (4-3) sufrió su tercera caída al hilo. Fue ante Biguá, que comenzó mal y levantó con dos triunfos seguidos. El equipo de Santángelo sacó una diferencia de 17-0 en el inicio que fue imposible de empatar para el local en La Caldera. Pablo Almendra (25) y Luciano Ravera (21) fueron los destacados en la visita, que selló el 83-79 final a domicilio.

El lunes por la noche, Centro Español derrotó 85 a 76 a Petrolero en El Templo con Carlos Sepúlveda como figura gracias a sus 24 puntos y 8 rebotes. El Torito (2-4) está igual que Biguá (2-4) y dejó en el fondo a Petro (0-6), que todavía no ganó.

En la zona Ascenso, Cipolletti está imparable en el comienzo. Ganó sus cuatro partidos y la última victoria fue sobre el debutante Vista Alegre por 92 a 43. Juan Ignacio Andreotti, con 23 puntos, se destacó en el conjunto albinegro, que busca el ascenso y el boleto para la próxima Liga Federal.

cipo primera basquet.jpg El plantel de Cipolletti. Foto: Cipo Pasión

Atlético Regina también está muy bien y comparte la punta con registro 4-0. El Albo superó a Unión Alem Progresista en Allen por 76 a 60 y sigue invicto.

Cinco Saltos le ganó un partidazo a Centenario por 63 a 62 en La Colonia y con récord 3-1 es el escolta en la tabla.

Próxima fecha del Pre Federal

En la zona Campeonato, el viernes 27 de septiembre, jugarán Centro Español vs. Pérfora, Del Progreso vs. Independiente, Biguá vs. Pacífico y Petrolero vs. Deportivo Roca.