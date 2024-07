Se viene el Pre Federal de básquet: habrá equipo nuevo y dos categorías

Los siete mejores de la primera división y el campeón de la segunda irán a la próxima Liga Federal. El último de la categoría superior bajará a la zona Ascenso para el año próximo.

El formato de disputa

En cuanto a la fase regular, en ambas categorías será igual, con 14 partidos en formato de liga todos contra todos e ida y vuelta. En playoffs la cuestión cambia, porque en la primera clasifican todos y en la segunda solo los primeros cuatro.

Quienes pierdan en cuartos de la categoría Pre Federal, dejarán de competir y serán ordenados del quinto al octavo según en récord de la fase regular. El peor de esos cuatro, desciende.

Por su parte, en la división ascenso, se jugarán semifinales con los mejores cuatro de la tabla de la fase regular.

Cuándo comienza y finaliza

El inicio del Pre Federal de básquet será el 30 de agosto y terminará el 27 de octubre. Serán dos meses intensos de competencia y los planteles pueden tener hasta 25 jugadores, de los cuales el cupo máximo de mayores es cinco y el de sub 21 también. El resto deberán ser cadetes y juveniles.

La primera fecha será: Deportivo Roca vs. Petrolero, Pacífico vs. Biguá, Pérfora vs. Centro Español e Independiente vs. Del Progreso, Cinco Saltos vs. Vista Alegre, Plottier vs. Cipolletti y Centenario vs. Unión Alem Progresista. Atlético Regina tendrá fecha libre.