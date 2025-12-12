Piedrazos, golpes y heridos: el árbitro Andrés Merlos salió escoltado por la Policía tras dirigir una final amateur

Andrés Merlos tuvo una jornada accidentada en la final de la Liga de Casilda en la cual Belgrano de Arequito le ganó agónicamente a Unión Deportiva por 2 a 1. El referí de cuestionado desempeño arbitral en la Primera División, se retiró de forma violenta del campo de juego del equipo que perdió la final.

El árbitro expulsó a dos jugadores por lados durante el encuentro que quedó marcado por la violencia una vez que finalizó el encuentro. Los hinchas del elenco campeón ingresaron a la cancha, comenzaron los disturbios con los futbolistas del local y es por eso que la Policía aplicó un protocolo de represión, con bala de goma, gases y bastonazos, para disuadir la batalla.

Ante esta situación, acomplejada por los piedrazos y botellazos que había, Merlos tuvo que retirarse custodiado por 30 efectivos policiales que lo cubrieron con sus escudos para que no sufra daños físicos. Según se conoció posteriormente, hubo cinco agentes policiales heridos y daños materiales.

Sancionado, se reveló desde donde mirará Juan Sebastián Verón la final de Estudiantes vs Racing

En la final entre Estudiantes y Racing que definirá al campeón del Torneo Clausura 2025, en el estadio Madre de Ciudades, va a estar Juan Sebastián Verón. Lo llamativo será donde se ubicará el presidente del Pincha ya que actualmente se encuentra sancionado por la AFA.

Recordemos que la Brujita recibió una suspensión de seis meses por parte del Tribuna de Disciplina luego del polémico "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes a los de Rosario Central en el encuentro de los octavos de final del presente Clausura.

El presidente del Pincha va a viajar en un vuelo privado junto a familiares y amigos rumbo a Santiago del Estero. Dado el contexto y el alcance de la sanción (está suspendido para realizar toda actividad relacionada con el fútbol por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario), Verón vivirá la final como un hincha más, en la tribuna con los demás fanáticos pincharratas.

image

No es menor tampoco la ciudad y el lugar donde se medirán Estudiantes y Racing: Santiago del Estero es la tierra de Pablo Toviggino, el secretario de la AFA, ladero de Chiqui Tapia y con quien Verón se ha enfrentado de manera ardua y sostenida. Justo en el Madre de Ciudades, en el 1-0 a Central Córdoba por los cuartos de final, los hinchas de Estudiantes inauguraron un cántico muy picante: "Ohhh no soy secanucas, soy soldado, de la Bruja...".

Un Verón que va siempre de local a ver al equipo de Eduardo Domínguez pero no acostumbra a hacerlo de visitante. De hecho, no estuvo justamente en las otras finales que el Pincha jugó y ganó en Santiago del Estero (la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones) como así tampoco en Lanús, cuando Estudiantes se consagró en Copa Argentina.

La tajante decisión de Juan Sebastián Verón tras la sanción que le impuso la AFA

Mientras Estudiantes se prepara para disputar la final de este sábado ante Racing, en el Estadio Madre de Ciudades, el enfrentamiento entre Juan Sebastián Verón y la AFA sumará un nuevo capítulo en las próximas horas.

image

El presidente del Pincha recurrirá al TAS para reclamar por la suspensión para ejercer su cargo por los próximos seis meses, que le impuso el Tribunal de Disciplina de la AFA por el histórico pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes ante Rosario Central.

Para Verón, el fallo que se oficializó el pasado 27 de noviembre en el Boletín Oficial de AFA es “arbitrario” y, en la presentación de su defensa, buscará exponer el "exceso" de las penas impuestas. La intención de la Brujita es que el máximo tribunal deportivo levante dicha suspensión y que le permita retomar sus funciones al frente de Estudiantes.

Además del falló contra Verón, el Tribunal de Disciplina también le dio dos fechas de suspensión a los 11 jugadores del Pincha que se dieron vuelta durante el pasillo e inhabilitó a Santiago Núñez, el capitán de Estudiantes en ese partido, a llevar la cinta durante tres meses. En el caso de la sanción a los jugadores, recién se hará efectiva en las primeras dos fechas del próximo certamen.