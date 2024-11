Pipo Gorosito durísimo con Moretti, presidente de San Lorenzo

“Antes no me llevaban por Moretti y ahora tampoco”, declaró Gorosito en una entrevista en AM 770, revelando su desilusión con el dirigente. Pipo, como se lo conoce popularmente, explicó que su relación con el presidente nunca fue más allá de una cordialidad construida en encuentros casuales en la categoría Senior, donde ambos participaban. Aunque en su momento Moretti lo postuló como posible entrenador, una vez asumida la presidencia, nunca avanzó en su promesa de llevarlo al primer equipo, dejando a Gorosito con un sentimiento de desencanto.

“Nos veíamos en el Senior, jugábamos juntos, pero no somos amigos. Siempre mantuvimos una relación cordial, pero cuando asumió como presidente, no me llamó en ninguna de las tres veces que cambió de entrenador”, agregó. A pesar de esto, también es verdad que la carrera de Pipo Gorosito como director técnico no tiene el mejor historial, teniendo como último antecedente haber sido parte del descenso de Colón de Santa Fe.

Gorosito 2.jpg Pipo Gorosito y Marcelo Moretti

Cómo era la relación entre Matías Lammens y Moretti

Más allá de su frustración, el técnico también comentó el trasfondo político dentro del club, que, en su opinión, ha influido en la imposibilidad de retornar a San Lorenzo. Según Pipo, la mala relación de Moretti con Matías Lammens —quien fue presidente de San Lorenzo entre 2012 y 2019 y luego vicepresidente hasta 2023— fue otro factor importante. Lammens, a quien Gorosito describe como un apoyo clave en su carrera, lo alentaba en sus intentos por volver al club, pero las diferencias con Moretti complicaron cualquier negociación. “Matías siempre me decía que me iba a traer, pero el enfrentamiento que tuvo con Moretti y su grupo frenó todo”, explicó.

A pesar de estas trabas, Pipo Gorosito mantiene viva su ilusión de dirigir a San Lorenzo nuevamente. En este sentido, Pipo reconoció que para él, la conexión con San Lorenzo es algo especial y que, a pesar de las decepciones, no ha perdido la esperanza de poder cumplir con su objetivo. “Es un sueño que siempre está. Sería lindo poder cumplir un segundo ciclo en el club”, confesó.