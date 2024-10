Pipo Gorosito se propuso para ser DT de San Lorenzo, ante la renuncia de Romagnoli

Pipo Gorosito, un histórico referente de San Lorenzo , ha vuelto a sonar como posible reemplazante de Leandro Romagnoli tras su reciente renuncia como director técnico del club. Aunque su nombre ha aparecido en varias oportunidades para ocupar el banco del Ciclón, en esta ocasión, Pipo mostró su incomodidad por la manera en que su postulación salió a la luz mientras participaba en una entrevista en radio La Red. "Siempre manifesté mis ganas de volver al club, pero me incomoda el momento y no quiero que parezca que estoy ofreciendo mi candidatura a través de los medios", comentó el exjugador y entrenador.

Gorosito, quien dirigió a San Lorenzo en la temporada 2003/04, aseguró que le duele la salida de Romagnoli, a quien tiene en alta estima, y explicó que no le gustaría entorpecer los planes del club si este tiene en mente a otro candidato. “Quizás el club piensa en otro muchacho y no quiero entorpecer. No quiero causar un problema. No me gusta estar presionando o que se piense que me estoy ofreciendo”, expresó el exentrenador de Gimnasia y Tigre, dejando claro su respeto por la institución y la situación delicada que atraviesa.