Pipo Gorosito y una frase muy polémica sobre La Bombonera

Envalentonado por la victoria del martes en el partido de ida, Pipo Gorosito fue tajante de cara al duelo decisivo de la segunda ronda previa de la Copa Libertadores 2025, en la que visitará a Boca , en La Bombonera, y comentó que “la hinchada no juega”.

Con pasado en River, como jugador y como entrenador, Gorosito declaró que “lo de la Bombonera es todo biri biri, es un mito”, asegurando que no influye en el partido ya que no dejan de ser 11 jugadores por cada lado, al tiempo que agregó “la hinchada no juega” y que los goles son virtud de los jugadores.

Embed "ES TODO 'BIRI BIRI' LO DE LA CANCHA. ES TODO SANATA, PARA MÍ"



Pipo Gorosito y su PICANTE opinión sobre el clima de La Bombonera



Radio La Red pic.twitter.com/mQ1ydUzODT — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2025

Mientras tanto, la hincha de Boca prepara un recibimiento espectacular para contradecir en los hechos lo que dijo el técnico.

Pipo se tiene una fe bárbara

También se tomó un tiempo para valorar a sus jugadores, a quiénes catalogó de “un buen equipo”, capaz de vencer a Boca nuevamente.

Sobre el partido de anoche, el entrenador declaró que “el resultado se quedó corto”, ya que considera que pudieron haber ganado por dos o tres goles de ventaja.

Haciendo un poco más de análisis, el DT de 60 años afirmó que su equipo supo cortar las líneas de pase y atacar rápido después de cada recuperación, afirmando que con solo tres pases llegaban a ponerse mano a mano ante el arquero Agustín Marchesin, por lo que destacó que no permitieron “que Boca despliegue todo lo que puede ser”.

Sobre el arbitraje, y reafirmando lo que había declarado en la conferencia de prensa posterior al partido, Gorosito contó que es la primera vez que ve “una operación mediática para condicionar al árbitro”, ya que vio zócalos de televisión “en los que dice que a Boca le robaron”.

Por último, el experimentado entrenador confirmó que el delantero Paolo Guerrero estará a disposición para el partido de vuelta, tras recuperarse de un esguince de tobillo.

Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II College por la tercera fecha del torneo peruano, el próximo viernes a las 22 horas, y luego viajará hacia nuestro país para enfrentar a Boca el martes de la semana siguiente, a las 21:30 horas, con el objetivo de clasificar a la última fase previa de la Copa Libertadores 2025.