Podrían demorarse las elecciones en el Club Cipolletti

Sin embargo, en las últimas horas del martes, desde el comité electoral se avisó a ambas agrupaciones que no cumplen con algunos de los requisitos que tiene el estatuto.

En caso de que "Nueva Generación Albinegra" y "Todos por Cipo" no completen lo indicado por el comité electoral en el término de 48 horas, Personas Jurídicas podría decidir la postergación de las elecciones.

Mónica del Río: "Yo no impugné a nadie"

Al tiempo que se supo de las observaciones, algunas voces apuntaron contra la presidenta saliente, Mónica Del Río. "Que quede claro que yo no impugné a nadie", dijo la titular del club a LM.

"Estamos en contacto con Personas Jurídicas para que ellos nos digan si podemos postergar las elecciones para que las listas se acomoden nuevamente y se presenten en las condiciones que dice el estatuto", explicó.

Ante la consulta de LM, Del Río detalló los puntos a revisar en las listas presentadas. "A ellos se les anticipo informalmente para que lo solucionen con tiempo antes de esta presentación. Eran varias cuestiones, como el cupo femenino entre esas, y presentaron de la misma manera, salvo que sumaron dos mujeres en una de las listas. La otra no dejo ni un numero para comunicarse ni un apoderado, no presentaron los DNI para chequear direcciones, hay varios cuestiones que no cumplen de ese articulo", relató.

Uno de los puntos más complejos para integrar la lista es la antigüedad como socio y en ese sentido los postulantes argumentaron que se usó el padrón del club para conformar las listas.

Por su parte, Del Río aclaró que "la antigüedad ininterrumpida solo se puede ver en sistema, porque el padrón se arma desde el momento que te diste el alta hasta ahora, si estás con cuotas al día. Pero si interrumpiste voluntariamente o por mora el pago, no lo muestra, es socio por socio".

Las 48 horas de plazo para corregir lo señalado por el comité electoral vencen el jueves y por estas horas la realización de las elecciones es una incógnita.