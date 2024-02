Polémica en River: el enojo de Martín Demichelis con Esequiel Barco

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1757931486517289138&partner=&hide_thread=false Penal para River y la bronca del Colibrí: lo quería patear él...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/78KJfRzRR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2024

El ex Independiente no hizo caso y no cedió la pelota. Hasta ese momento, el entrenador Martín Demichelis no había intercedido. La polémica se incrementó cuando Barco erró el penal, luego de una mala ejecución que el arquero José Devecchi pudo detener con sus pies.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1757931986746794328&partner=&hide_thread=false ¡¡ATAJÓ EL GALLO!! ¡¡DEVECCHI LE ATAJÓ EL PENAL A BARCO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ZSnZr4wfKT — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2024

Tras el penal errado, Arasa recibió un llamado de Fernando Rapallini desde el VAR. Los jugadores del Decano habían invadido el área antes del remate y la ejecución debió repetirse. En ese momento, Borja le volvió a pedir la pelota al mediocampista y el entrenador hizo lo mismo.

Demichelis le gritó a su jugador en reiteradas ocasiones que le ceda el balón al colombiano. Barco hizo oídos sordos, volvió a patear y lo elevó por arriba del travesaño. Desde ese momento, el DT no dio más indicaciones y se mostró visiblemente ofuscado con lo que acababa de ocurrir en el campo de juego.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1757933103136301312&partner=&hide_thread=false ¡¡BARCO TIRÓ SU SEGUNDO PENAL A LAS NUBES!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dpgFafrT4u — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2024

Incluso, Demichelis amenazó con sustituirlo cuando envió a calentar a Franco Mastantuono –un sustituto natural de Barco-, aunque finalmente no tomó una decisión drástica y esperó a hablar con el jugador en el entretiempo.

Mientras los futbolistas del Millonario se marchaban al vestuario, el propio Miguel Borja y muchos otros compañeros se acercaron a consolar a Esequiel Barco, quien se mostró visiblemente conmovido siendo uno de los últimos en retirarse del campo de juego. El entrenador, en contraparte, fue el primero en ingresar tras el pitazo del árbitro.

Esequiel Barco salió reemplazado

El cambio finalmente se produjo en el entretiempo. Mastantuono reemplazó a Barco, quien fue reprimido por hacer caso omiso a las órdenes del entrenador. El habilidoso mediocampista no tuvo un buen inicio en la Copa de la Liga Profesional, donde los goles le fueron esquivos, algo que no era habitual en el último torneo.

Desesperado por romper su sequía, Esequiel intentó convertir el penal en dos ocasiones, pero la presión pudo más. De esa forma, el Millonario desperdició una oportunidad única para abrir el marcador mientras su rival estaba más cerca de convertir el primer gol.

A pesar de la reprimenda, Barco salió junto a sus compañeros en el complemento y se sentó en el banco de suplentes sin ningún tipo de muecas. A la espera de una revancha, en tan solo dos jornadas River disputará el superclásico del fútbol argentino contra Boca, donde podrá reivindicarse si continúa en el equipo titular.