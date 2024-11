Por primera vez Martín Demichelis habló sobre su polémica salida de River

En una entrevista con el medio mexicano TUDN, Demichelis fue contundente al hablar de su llegada a Monterrey. "No voy a ser hipócrita, honestamente no pasaba por mi cabeza venir a dirigir a México", expresó. Según relató, luego de su salida de River, recibió ofertas desde Alemania, un país donde había desarrollado gran parte de su carrera como jugador y entrenador. Sin embargo, la oportunidad en el país europeo no se concretó: "Estábamos a mitad de temporada y allá estaban todos los bancos ocupados".