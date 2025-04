Por qué Angel Di María pasa por un mal momento en Portugal: "Así no puede seguir"

Sucede que fuentes cercanas a la institución portuguesa informaron que el rosarino sufrió una lesión muscular y no podrá estar presente en una parte decisiva de la temporada donde definen la liga, teniendo en cuenta que Ángel es un referente y un jugador fundamental del equipo, la dirigencia evalúa que no continúe en el club por recurrentes lesiones.

El 2025 esta lejos de ser el año deseado por el campeón del mundo con la Selección Argentina, ya que desde febrero, sumó su tercer problema muscular: el primero en el muslo derecho, ya que con Estrela da Amodora y Mónoca el origen de las limitaciones fue el muslo izquierdo.

Los problemas físicos del extremo en la temporada 2024/25 comenzaron en agosto, pero con un esguince de tobillo. Los problemas musculares recién llegarán en 2025 y son los que preocupan seriamente al Benfica SAD, en un momento en el que el argentino seguramente esperaría estar discutiendo la renovación de su contrato.

image.png

Di María ostenta de una inversión enorme para el club, ya que que roza el límite salarial reservado a los contratos de jugadores -en torno a 4 millones brutos al año-, pero también estará en juego un plan deportivo no menos importante, pues garantizar la renovación de Di María no es lo mismo que garantizar la continuidad de cualquier jugador.

El estatus y el prestigio del extremo argentino no se adaptan muy bien a un rol secundario -nada que no sea el de titular-, pero sus 37 años y medio, la edad que tendrá cuando empiece la próxima temporada, y un historial clínico lleno de preocupaciones ciertamente no inspirarán la confianza que desearían el cuerpo técnico del Benfica y la SAD.

Rui Costa habló acerca de la situación de Di María

image.png

Rui Costa adelantó que el futuro de Di María y su compatriota Nicolás Otamendi, se discutirá al final de la temporada, pero el presidente del Benfica se enfrentará a situaciones diferentes, ya que al defensor le manifestaron la idea de que continúe al menos una temporada más.

Sin embargo, el campeón del mundo sigue siendo el favorito de la afición y del técnico Bruno Lage cuando está en forma, por lo que forma parte de los planes del Benfica para el Mundial de Clubes. Y es posible que el SAD deje esta competición fuera del debate futuro.