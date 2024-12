Por qué Batalla no quiere saber nada con volver al arco de River

En diálogo con Diario AS, el nacido en Húrlingham reconoció que "es el momento para asentarme en Europa y elegir un buen lugar para poder seguir progresando. River no cuenta conmigo y buscaré un nuevo destino en junio. Me gustaría mucho quedarme acá. Yo lo dije, pero sé que no depende de mí, acá soy feliz".

En esa misma línea, el ex arquero de San Lorenzo remarcó que "Rayo tiene mucho para dar y crecer y me gustaría ser parte de ese crecimiento. A mí esos desafíos me encantan".

Por otro lado, Batalla no descartó un regreso a River para más adelante para poder disfrutar del arco del club de Núñez, a diferencia de su experiencia siendo tan joven y con semejante responsabilidad.

"He tenido compañeros a los que la gloria en River les llegó a los 34 o 35 años. No me desespero. Me encantaría que pasara porque soy hincha del club y porque cuando me tocó era muy joven. No me fue como yo esperaba", analizó.

Y concluyó: "Ahora estoy en otro momento de mi carrera y River no me necesita. ¿Quién sabe si nuestros caminos se tienen que separar hoy y el día de mañana se juntan? Ojalá”.

River sueña con repatriar a Driussi

El ex Zenit de Rusia, que emigró al fútbol europeo en 2017, lleva tres temporadas en la Major League Soccer. En 2024, disputó 27 partidos, anotó siete goles y dio tres asistencias.

Sin embargo, su equipo no logró avanzar a las etapas finales de la competencia, lo que podría ser un factor para que Driussi decida buscar nuevos horizontes.

Desde su llegada al Austin, ha jugado 115 encuentros, marcando 51 goles y entregando 17 asistencias, un rendimiento destacado que lo convirtió en uno de los referentes del equipo, incluso utilizando la camiseta número 10 y desempeñándose en varias posiciones ofensivas.

Gallardo, siempre atento a las posibilidades de reforzar su equipo con jugadores que ya conocen la filosofía del club, habría mantenido los primeros contactos con Driussi. La intención es clara, convencerlo de regresar al Monumental para sumarse a un proyecto ambicioso que incluye la participación en el Mundial de Clubes 2025.