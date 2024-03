¿Por qué el jugador de Newell's Franco Díaz dijo "soy de Rosario Central"?

Embed Franco Díaz, jugador de Newell's quedó grabado diciendole a un grupo de gente que es hincha de Rosario Central, luego de hacerse viral, pidió disculpas a los hinchas de La Lepra por Instagram y explico la situación: https://t.co/NxJbcdB9uC — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) March 20, 2024

El descargo de Franco Díaz, actual jugador de Newell's

En este contexto es que Díaz publicó una historia en su cuenta de Instagram donde pide disculpas por lo ocurrido y explica que, según su versión, "lo hizo para zafar" de una situación complicada.

"Hago este video para aclarar un poco la situación de lo que está pasando. Hay un video que está circulando que no es mi forma de pensar, no es mi forma de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando. Fue bajo una situación tensa, en la que había gente rodeando mi auto y lo dije para zafar la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell's. Estoy muy contento en el club más grande del interior. Eso del video no es algo cierto, no es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos sepan disculparme y entenderme", dijo el jugador de 23 años.

En el último enfrentamiento entre ambos, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, Central le ganó como visitante a Newell's por 1 a 0 con gol del rionegrino Ignacio Malcorra, que marcó por segunda vez en un clásico. El conjunto "Canalla" extendió a 18 la diferencia de triunfos sobre su clásico rival en el mano a mano.

En ese encuentro, Franco Díaz estuvo en el banco y no ingresó.