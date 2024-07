Por qué a Emiliano Martínez le dicen "Dibu"

Emiliano Martínez-Dibu.jpg

"Cuando llegué era un poco coloradito con pecas y me empezaron a decir que me parecía al dibujito", confesó el arquero y agregó: "Es una caricatura. Si buscas Dibu en Google, él es un poco pelirrojo, con algunas pecas en la cara y un poco de pelo largo. Así que esa era exactamente la forma en que me veía cuando estaba en Independiente a los 12 años. Así fue como empezó".

El Dibu Martínez, héroe ante Ecuador

El arquero se puso la capa de héroe y salvador en la Copa América, y rescató a los dirigidos por Lionel Scaloni de una pronta eliminación del certamen continental con grandes apariciones durante los 90 minutos en los cuartos de final y, también, en la tanda de penales instancia en la que contuvo dos remates: "Sabíamos que era una selección de mucho nivel, de mucho talento. Son gente joven, con muchas piernas. Nosotros sabíamos que iba a ser el partido más difícil de la Copa América", confesó después del partido.

En la tanda de penales, Martínez apareció en el momento justo cuando el astro Messi falló su penal picándola por encima del arquero y estrellando su remate en el travesaño. "Se lo debía. Nos salvó en el Mundial. Lo ganó él. Fue el mejor de todos en el Mundial. Venía de una lesión muy fuerte en el aductor y yo sentía que lo tenía que ayudar cuando erró el penal. No me puse presión. Eso se merece. Lleva tantos años trabajando para esto y que juguemos otras semifinales es gracias a él", reflexionó tras la victoria ajustada ante Ecuador.

Tras el partido, Messi destacó la actuación del Dibu en sus redes sociales: "Un pasito más… Sufrimos mucho ante un rival duro. Pasamos a semis gracias al trabajo de todos y encima tenemos al mejor arquero del mundo Emi Martínez. Vamos Argentina!".

Luego, explicó cómo adivinó dónde patearían los rivales: "Sé que ellos habían practicado penales. Lo había dicho el técnico en conferencia de prensa. Cuando llegó el momento, ellos lo celebraron mucho. Pero bueno, la tanda de penales es un acierto, es negro-blanco y por suerte no tocó a nosotros".