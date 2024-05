¿Por qué Lionel Messi no jugará en Inter Miami ante Vancouver?

El presente físico de Lionel Messi

Con el motivo de darle un descanso y que no realice el extenso viaje de 4500km hacía Canadá, el capitán de la Selección argentina no fue convocado para este encuentro ante el Vancouver Whitecaps. Además, el español Sergio Busquets y el uruguayo Luis Suárez son los otros dos que tampoco fueron citados. Las razones no son físicas, ya que se encuentra recuperado de una molestia que lo dejó afuera del clásico ante Orlando City.

gettyimages-2068694733.jpg

“Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible”, dijo el director ejecutivo del Whitecaps FC.

Antes de la Copa América, Messi disputará los siguientes partidos

Miércoles 29 de mayo: Inter Miami vs Atlanta United

Sábado 1° de junio: Inter Miami vs St. Louis City

Domingo 9 de junio: Argentina vs Ecuador

Viernes 14 de junio: Argentina vs Guatemala

Así llegan Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Justamente, los tres cambios del director técnico ex Newell’s para este encuentro ante el equipo canadiense, serán por los ex Barcelona y en sus lugares ingresarán el brasileño Leo Afonso por el delantero argentino, el ecuatoriano Leonardo Campana por el ex Nacional de Montevideo y David Ruiz por el mediocampista campeón del mundo con España.

Por su parte, el Vancouver Whitecaps del italiano Vanni Sartini viene de empatar 1-1 con el Seattle Sounders y se ubica en el séptimo lugar de la Zona B con 19 unidades, a nueve puntos del líder que es el Real Salt Lake.

Para este partido ante el Inter Miami, el entrenador oriundo de Florencia saldrá con el mismo once que igualó agónicamente en la última fecha.

Las probables formaciones de Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Major League Soccer - Decimoquinta fecha

Vancouver Whitecaps vs Inter Miami.

Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá.

Árbitro: Joseph Dickerson.

Horario: 23:30 TV: Apple TV.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Javain Brown, Mathias Laborda, Tristan Blackmon; Alessandro Scöpf, Andrés Cubas, Pedro Vite, Ryan Raposo; Fabrice-Jean Picault, Brian White y Ryan Gauld. DT: Vanni Sartini.

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; David Ruiz, Benjamín Cremaschi, Julian Gressel; Leonardo Campana, Matías Rojas, Leo Afonso. DT: Gerardo Martino.