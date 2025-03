Por qué Messi no juega en USA: la explicación de Mascherano, su DT

En Inter Miami solo quieren cuidar a Lionel Messi , el nombre que parecía un sueño inalcanzable y hoy es un baluarte incalculable para el equipo con sede en Fort Lauderdale. Es por eso que arriesgar demasiado con las condiciones físicas del capitán vigente campeón del mundo con la Selección argentina no pasa ni un segundo por la cabeza del cuerpo técnico .

“Me guío por lo que me dice el equipo médico, que no tiene ninguna lesión. Tiene fatiga (muscular) por haber jugado tres partidos en seis días, el cambio de clima y muchas situaciones”, se animó a decir el entrenador que supo ser compañero de Messi como jugador en el Barcelona y la Selección.