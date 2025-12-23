¿Por qué no firma? el presidente de Atlético Nacional habló sobre el pase de Hinestroza a Boca

Boca ve que en la vereda de en frente el proceso va más rápido: River ya cerró dos refuerzos importantes a su plantel (Fausto Vera y Aníbal Moreno), negocia con otros jugadores y ya inició la pretemporada para la campaña 2026. Sin embargo el elenco de La Ribera, en descanso debido a que terminó su actividad más tarde por llegar a las semifinales del torneo doméstico, aún no pudo concretar la llegada de ningún refuerzo.

Ni siquiera el arribo del colombiano Marino Hinestroza , un delantero que parecía tener todo coordinado para solamente estampar la firma y vestirse con la azul y oro luego de ser buscado por el club en varios mercados de pases. Todo es incertidumbre en torno a la llegada del futbolista al equipo que, hasta el momento, entrena Claudio Úbeda.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título, más te llevaré por siempre en el corazón verde querido ”, había compartido el futbolista en modo despedida del Atlético Nacional de Colombia , luego de conseguir un nuevo título con el club. En ese momento la llegada estaba al caer, pero las negociaciones se fueron estirando.

Más allá de la tardanza en firmar el acuerdo, todo parece indicar que se va a convertir en jugador del xeneize. El presidente del elenco colombiano Sebastián Arango: “Todavía no hemos cerrado el negocio pero hay conversaciones muy adelantadas con algunos equipos, entre ellos Boca”.

Cuál es el futbolista que no tiene rodaje en Boca y podría desembarcar en otro club del fútbol argentino

Boca quiere iniciar el proceso de renovación en su plantel con la salida de varios jugadores y la llegada de refuerzos que puedan potenciar el plantel pensando en que tendrán por delante la Copa Libertadores como uno de los objetivos para 2026. Sin refuerzos confirmados, el club sabe que varios jugadores tienen el boleto picado y deberán irese de la institución.

Uno de ellos es el mediocampista Ignacio Miramón, jugador de 22 años que llegó a la institución como una promesa y del gusto particular del presidente del club Juan Román Riquelme quien en más de una oportunidad había mostrado su admiración por el joven oriundo de Bolivar, provincia de Buenos Aires. Sin rodaje en la institución desde que Fernando Gago dejó el cargo de DT por decisión de la CD, deberá regresar al Lille de Francia cuando culmine el contrato con el xeneize (31 de diciembre) y buscar nuevas opciones para su carrera profesional.

Entre las posibilidades aparece un nombre especial para él: Gimnasia de La Plata, club que lo vio debutar y donde brilló a tal punto de dar el salto a Europa en búsqueda de protagonismo. En las últimas horas comenzaron los rumores de que la dirigencia del Lobo haría un intento para traer al jugador con una cesión, aunque las posibilidades del club estarían lejos de la postura que adoptaría el club francés.