Por qué palabras de James Rodríguez los hinchas de Boca sueñan con que juegue en Argentina

James-Boca.jpg

Esta fórmula se puede repetir en el corto plazo, si la dirigencia del Xeneize están dispuestos a contratar al colombiano. En una entrevista, el integrante del consejo de fútbol Chicho Serna le bajó la espuma a los rumores: “Acá salen muchos rumores, sobre todo ahora que se abre el libro de pases, el libro fuerte que viene con todo el tema de Europa. Para Boca hay un ofrecimiento o se habla de muchos futbolistas. James es un jugador mundial, ni de qué hablar de sus condiciones y de cómo juega y brilla en la Selección, pero de ahí a tenerlo, hay un camino muy largo. No soy quién para decir, vamos por James, pero tampoco soy quién para decir, no nos interesa”, citó el exjugador Serna en el medio Caracol Radio.

El presidente de San Pablo habló sobre las ofertas por James

“Lo veo en las redes y me sorprendo todos los días. Noticias de Boca, no tenemos ni una pizca de realidad, el tema del Everton es un equipo donde ya jugó, entonces es una sensación que tiene (...) James sigue siendo deportista paulista, está entrenando y estaremos esperando. Ya tiene la Copa América, seguro que será convocado. Creo que el futuro del deportista tendrá que ser bueno para él y para São Paulo. No hubo consulta de Boca, Everton o Sevilla. No hubo conversación sobre James”, declaró el presidente de São Paulo, Julio Caseres,